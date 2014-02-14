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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 18:55 BJT

修正-马来西亚期市：棕榈油触及九周高点，受其他植物油涨势提振

(更正：修正以改正标题内错别字“棕榈尤”)

路透雅加达2月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至九周来最高水准，为连续第三日上涨，因其他植物油价格攀升，在备受注目的出口数据公布前推高了价格。

美国3月豆油合约 在亚洲尾盘近持平，而大连商品交易所主力5月豆油合约 则攀升1%。

豆油价格上扬，可能让买家转为买入较低价的棕榈油。

马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.41%至每吨2,667马币(林吉特)，盘中稍早曾触及2,688马币，为12月9日以来最高。本周周线则上涨3.4%。

今日整体成交量为40,588口，高于平均的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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