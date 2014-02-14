表格：美国1月出口物价连续第三个月上升

《香港报摘》--经济日报4月20日

--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。