表格：美国1月出口物价连续第三个月上升

《香港报摘》--经济日报4月20日
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。
美国劳工部公布：
* 1月出口物价上升0.2%(预估为持平)，12月上升0.4%(前值亦为成长0.4%)
* 1月石油进口物价下降1.2%，12月为上涨0.7%
* 1月非石油进口物价上涨0.4%，较上年同期下跌0.9%
* 1月进口物价较上年同期下跌1.5%，出口物价下滑1.2%
1月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
1月 12月 (前值) 14年1月/13年1月
进口物价 0.1 0.2 持平 -1.5
出口物价 0.2 0.4 0.4 -1.2 (完) (编译 于春红; 审校 郑茵)
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。
路透香港4月20日 - 中国房地产商--雅居乐地产周四公布，拟斥资9亿美元增持在中国海南省的旅游地产项目30%权益，若收购落实，公司将全资拥有该项目。
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