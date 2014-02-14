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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 21:52 BJT

表格：美国1月出口物价连续第三个月上升

美国劳工部公布：

* 1月出口物价上升0.2%(预估为持平)，12月上升0.4%(前值亦为成长0.4%)

* 1月石油进口物价下降1.2%，12月为上涨0.7%

* 1月非石油进口物价上涨0.4%，较上年同期下跌0.9%

* 1月进口物价较上年同期下跌1.5%，出口物价下滑1.2%

1月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

1月 12月　 (前值) 14年1月/13年1月

进口物价 0.1 0.2 持平 -1.5

出口物价 0.2 0.4 0.4 -1.2 (完) (编译 于春红; 审校 郑茵)
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