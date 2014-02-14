国际油市：亚洲燃料油现货溢价持稳，3月粘度价差扩大至近两周高位

路透新加坡2月14日 - 亚洲燃料油市场现货溢价周五持稳，现货交投相对清淡。180-cst和380-cst燃料油3月粘度价差走阔至逾一周高点，为连续第三日扩大，受需求影响。

路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油现货每吨均较新加坡报价升水3.50美元。

周五现货交易迟缓，仅完成一笔交易。

交易商称，套利交易成交量料自五个月低点反弹，3月达到约280万吨，但市场仍将需要180-cst燃料油等低粘度船货加以混合，以生成符合交易规格的材料。

另外，东南亚需求良好，180-cst燃料油需求比380-cst燃料油相对更强劲，导致粘度价差走阔。

一名驻新加坡的交易商称，180-cst燃料油来自巴基斯坦的正常需求改善，同时孟加拉国和斯里兰卡的需求也增长。

180-cst燃料油可能在这些国家用作发电站的给料。

现货交易方面，壳牌石油向中国石油卖出4万吨380-cst船货，船期为3月1-5日，每吨较新加坡现货报价升水3.25美元。(完)

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