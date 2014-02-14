国际油市：亚洲燃料油现货溢价持稳，3月粘度价差扩大至近两周高位

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透新加坡2月14日 - 亚洲燃料油市场现货溢价周五持稳，现货交投相对清淡。180-cst和380-cst燃料油3月粘度价差走阔至逾一周高点，为连续第三日扩大，受需求影响。
路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油现货每吨均较新加坡报价升水3.50美元。
周五现货交易迟缓，仅完成一笔交易。
交易商称，套利交易成交量料自五个月低点反弹，3月达到约280万吨，但市场仍将需要180-cst燃料油等低粘度船货加以混合，以生成符合交易规格的材料。
另外，东南亚需求良好，180-cst燃料油需求比380-cst燃料油相对更强劲，导致粘度价差走阔。
一名驻新加坡的交易商称，180-cst燃料油来自巴基斯坦的正常需求改善，同时孟加拉国和斯里兰卡的需求也增长。
180-cst燃料油可能在这些国家用作发电站的给料。
现货交易方面，壳牌石油向中国石油卖出4万吨380-cst船货，船期为3月1-5日，每吨较新加坡现货报价升水3.25美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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