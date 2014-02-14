欧洲已公布经济指标--2014/2/14

《香港报摘》--信报4月20日
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.7 p +0.8 f +2.8 p 德国 第四季 +0.4 p +0.3 f +1.3% p 法国 第四季 +0.3% p 持平 r -- 意大利 第四季 +0.1% p 持平 r -0.8% p 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.4 +0.1 f +2.0 德国 1月 -0.6 f +0.4 f +1.3 f 法国(HICP) 12月 +0.4 持平 f +0.8 意大利(HICP) 1月 -2.1 p +0.3 f +0.6 p 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 持平 u -0.2 u-f +1.0 u 德国 12月 +0.1 p -0.1 r -0.5 p 法国 11月 +0.5 p -0.2 r -0.6 p 意大利 11月 -0.1 p -0.8 r -1.8 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 9-11月 7.1 7.7 德国 1月 6.8 @ 6.8 r 法国 第三季 10.9 10.8 r 意大利 11月 12.7 @ 12.5 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。