国际油市：亚洲汽油裂解价差持坚，促使台湾中油公司加大售油规模

路透新加坡2月14日 - 亚洲汽油裂解价差周五报每桶9.53美元，接近七个月低点，交易商归因于欧美供应减少。

交易商表示，市场走强促使台湾中油公司出售9万吨3月从高雄装船的汽油，取代最初标售的3万吨船货。

他们还称，购买这三笔3万吨船货的买主是Gunvor、雪佛龙(Chevron)和卢克石油(Lukoil)，支付的离岸价格(FOB)均为每桶较新加坡报价升水约1美元.

印尼克卢德火山(Mount Kelud)喷发，国有能源公司Pertamina的官员表示，其在Cilacap的一家主要炼厂的运营未受到影响。该炼厂的产能为每日34.8万桶，相当于印尼全国油品产量的三分之一多一点。

交易商称，印尼需要进口约970万桶船期为3月的88号汽油。

亚洲石脑油裂解价差自三个半月低点反弹，触及四日高位116.98美元，交易商称市场小幅回升是因为技术性修正。

一名驻新加坡的消息人士称，“裂解价差在过去几天已经降的太多也太快。”

但交易商认同目前石脑油市场人气疲弱是因为供应增长，且部分买家用价格低廉的液化石油气(LPG)替换一小部分石脑油原料。

新加坡现货市场达成三笔石脑油和一笔汽油交易。卢克石油向Phillips 66购买3月1-5日装运的92号汽油，价格为每桶117.80美元，未来三天其2月底至3月初从新加坡装运船货的总购买量约为40万桶。

Sietco卖给伊藤忠一笔4月上半月的石脑油船货，价格为每吨925.50美元，另售予BP一笔4月上半月/4月下半月价差交易，每吨为3.25美元。

丸红向嘉能可购买4月上半月石脑油船货，价格为每吨926美元。(完)

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