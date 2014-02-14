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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 20:26 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差降至近三个月低点

路透首尔2月14日 - 亚洲航煤裂解价差周五降至近三个月低点，交易商称，市场担忧，一旦当前日本严寒气候带动的需求终止，消费可能大幅下滑。

路透数据显示，3月航煤裂解价差报每桶16.92美元，为11月19日的16.48美元以来最低。

“市场转空，且供货下滑，”一交易商称。

交易商指出，一旦天气形势改善，航煤力道将主要视未来几周的旅游需求而定，但旅游改善所带动的需求，不会有当前严寒气候的推动力大。

石油连盟称，日本煤油库存在2月8日当周降至七个月低点。

新加坡现货交易方面，兴隆向Morgan买进10万桶航煤，3月1-5日装运，每桶较新加坡报价升水0.05美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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