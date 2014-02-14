国际油市：亚洲航煤裂解价差降至近三个月低点

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透首尔2月14日 - 亚洲航煤裂解价差周五降至近三个月低点，交易商称，市场担忧，一旦当前日本严寒气候带动的需求终止，消费可能大幅下滑。
路透数据显示，3月航煤裂解价差报每桶16.92美元，为11月19日的16.48美元以来最低。
“市场转空，且供货下滑，”一交易商称。
交易商指出，一旦天气形势改善，航煤力道将主要视未来几周的旅游需求而定，但旅游改善所带动的需求，不会有当前严寒气候的推动力大。
石油连盟称，日本煤油库存在2月8日当周降至七个月低点。
新加坡现货交易方面，兴隆向Morgan买进10万桶航煤，3月1-5日装运，每桶较新加坡报价升水0.05美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。