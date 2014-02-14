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货币新闻 | 2014年 2月 14日 星期五 22:22 BJT

表格：美国1月工业生产增长下跌0.3%，产能利用率下降至78.5%

路透2月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示：

* 美国1月工业生产为下跌0.3%，为7月来首次下降，预估为增长0.3%，12月确定为增长0.3%

*　美国1月产能利用率为78.5%，预估为79.3%，12月修正后为78.9%，前值为79.2%

经季节调整的数据如下:

1月 12月 11月 14年1月/13年1月

工业生产(%) -0.3 0.3 0.7 2.9

前 值(%) 0.3 1.0

工业生产指数 101.0 101.4 101.0

1月 12月 11月 13年1月

产能利用率(%) 78.5 78.9 78.8 77.7

前 值(%) 79.2 79.1 (完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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