表格：美国1月工业生产增长下跌0.3%，产能利用率下降至78.5%

《香港报摘》--经济日报4月20日
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。
路透2月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示：
* 美国1月工业生产为下跌0.3%，为7月来首次下降，预估为增长0.3%，12月确定为增长0.3%
* 美国1月产能利用率为78.5%，预估为79.3%，12月修正后为78.9%，前值为79.2%
经季节调整的数据如下:
1月 12月 11月 14年1月/13年1月
工业生产(%) -0.3 0.3 0.7 2.9
前 值(%) 0.3 1.0
工业生产指数 101.0 101.4 101.0
1月 12月 11月 13年1月
产能利用率(%) 78.5 78.9 78.8 77.7
前 值(%) 79.2 79.1 (完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。
路透香港4月20日 - 中国房地产商--雅居乐地产周四公布，拟斥资9亿美元增持在中国海南省的旅游地产项目30%权益，若收购落实，公司将全资拥有该项目。
====================================================================