美国数据：汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数初值持平在81.2

路透2月14日 - 一份调查周五显示，美国2月消费者信心指数初值较1月终值持平，因美国人对未来前景的乐观情绪，抵消了他们对目前财政状况的担忧。

汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为81.2，和1月终值持平，路透调查预估为80.6。

2月消费者现况指数初值为94.0，低于1月终值96.8，也低于路透调查预估的95.9。但2月消费者预期指数初值为73.0，此为六个月来最高，1月终值为71.2，路透调查预估为71.6。

“好消息是尽管近期政府公布的报告显示收入和就业增长疲弱，但消费者仍有信心”调查总监Richard Curtin在声明中写道。“不太好的消息是，冬季严寒对家庭预算的全面影响还未反映出来。”

Curtin称，未来几个月住户将收到高于平常的暖气费单可能进一步打击消费者预算，“特别是较低收入的家庭。”

该调查的一年通胀预期上升至3.3%的五个月高位，1月为3.1%。未来五至10年通胀预期持稳在2.9%。(完)