全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因乾散货运量增加

路透2月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因乾散货运量上升。

乾散货运价指数升9点，至1,106点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 小跌3点，或0.19%，至1,554点。日均获利跌51美元，至8,367美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，或0.15%，报1,311点。日均获利跌11美元，至10,506美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

GHS Securities分析师Omar Nokta表示，在过去几日干散货运量增加，但运费还未有所反应。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)