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货币新闻 | 2014年 2月 15日 星期六 05:12 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.79%，Nasdaq指数小涨0.08%

路透纽约2月14日 - 美国股市周五上涨，三大股指录得连续第二周上升，因投资人再一次将部份疲弱的经济数据归因于天气恶劣。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨126.80点，或0.79%，至16,154.39点；标准普尔500指数 收升8.80点，或0.48%，至1,838.63点；Nasdaq指数 小涨3.354点，或0.08%，至4,244.025点。

本周，道指和标普500指数均上涨2.3%，Nasdaq指数上升2.9%。(完)
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