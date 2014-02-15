新闻稿：中国1月M2同比增13.2%，新增人民币贷款1.32万亿元--央行

(以下为中国人民银行周六公布的2014年1月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、月末广义货币增长13.2%，狭义货币增长1.2%

1月末，广义货币(M2)余额112.35万亿元,同比增长13.2%，分别比去年末和去年同期低0.2个和2.7个百分点；狭义货币(M1)余额31.49万亿元,同比增长1.2%，分别比去年末和去年同期低8.2个和14.1个百分点；流通中货币(M0)余额7.65万亿元,同比增长22.5%。当月净投放现金1.79万亿元。

二、当月人民币贷款增加1.32万亿元，外币贷款增加260亿美元

1月末，本外币贷款余额78.12万亿元，同比增长14.0%。人民币贷款余额73.21万亿元，同比增长14.3%，比去年末高0.2个百分点，比去年同期低1.1个百分点。当月人民币贷款增加1.32万亿元，同比多增2469亿元。分部门看，住户贷款增加4919亿元，其中，短期贷款增加1798亿元，中长期贷款增加3121亿元；非金融企业及其他部门贷款增加8262亿元，其中，短期贷款增加3588亿元，中长期贷款增加5042亿元，票据融资减少828亿元。1月末外币贷款余额8029亿美元，同比增长12.8%，当月外币贷款增加260亿美元。

三、当月人民币存款减少9402亿元，外币存款增加316亿美元

1月末，本外币存款余额106.39万亿元，同比增长11.4%。人民币存款余额103.44万亿元，同比增长11.3%，分别比去年末和去年同期低2.4个和4.7个百分点。当月人民币存款减少9402亿元，同比少增2.05万亿元。其中，住户存款增加1.81万亿元，非金融企业存款减少2.44万亿元，财政性存款增加1543亿元。1月末外币存款余额4832亿美元，同比增长17.8%，当月外币存款增加316亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率3.86%，质押式债券回购月加权平均利率3.98%

1月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交16.33万亿元，日均成交7424亿元，日均成交同比减少36.5%。

1月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.86%，比上月低0.30个百分点，比去年同期高1.59个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.98%,比上月低0.30个百分点，比去年同期高1.73个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5502亿元，直接投资人民币结算业务发生615亿元

1月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3683亿元、1819亿元、150亿元、465亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2014年1月社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2014年1月社会融资规模为2.58万亿元，分别比上月和去年同期多1.33万亿元和399亿元。其中，人民币贷款增加1.32万亿元，同比多增2469亿元；外币贷款折合人民币增加1588亿元，同比少增207亿元；委托贷款增加3965亿元，同比多增1904亿元；信托贷款增加1068亿元，同比少增1040亿元；未贴现的银行承兑汇票增加4901亿元，同比少增897亿元；企业债券净融资332亿元，同比少1917亿元；非金融企业境内股票融资454亿元，同比多210亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。