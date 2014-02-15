《焦点》中国首月信贷及社会融资超预期，货币政策稳中偏紧基调难改

* 1月社会融资规模及新增人民币贷款均超预期

* 1月M2增速则有所回落

* 社会融资意愿仍旧强烈

* 央行中性偏紧的政策基调不会改变

* 适度回笼流动性的可能性亦不排除

采写 路透中文新闻部 撰写 吴芳

路透上海2月15日 - 中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长，而广义货币供应量(M2)增速则小幅回落。分析人士认为，社会融资规模大幅增长表明社会融资意愿依旧强烈，并与部分套利业务以及外汇占款等增加有很大关系，实体经济增速短期内大幅回落的可能性也不大。

他们并指出，M2增速相对缓和，则主要受去年基数较高影响；虽然短期内通胀压力下降，经济增速趋缓，但是在社会融资放量的压力下，多数机构预期货币政策放松的概率不大，央行还将维持稳中偏紧的政策基调，若未来流动性继续宽松，公开市场适度回笼的可能也在加大。

“1月份社融远超市场预期，增量主要体现在信贷、委托贷款以及未贴现票据上，在四大行在月底压缩规模之后，信贷以及社融总量还能达到这样的水平，说明社会融资意愿还是非常高，”兴业证券宏观经济分析师高群山认为。

他并认为，能实现这么高的融资规模也与外汇占款增加的显着改善有关。

中金固定收益研究报告亦分析指出，1月社融大超预期，除了贷款增量略超预期外，主要是委托贷款和外币贷款增量较高导致的。外币贷款增加可能是因为人民币利率较高以及人民币升值，部分套利业务有所增加。

而对于新增人民币信贷，招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，信贷数据至少还说明经济的需求还可以，信贷的增长之下，经济不会掉的太快。至少从1月份信贷增长比较快的情况看，经济暂时没有大的问题。

中信建投证券宏观分析师王洋则表示，在经过一定控制后，1月新增信贷还是比较多，这也很大程度上支撑了社会融资规模的增长。M2因为去年基数的原因，不算很高。

他并提到，自从去年12月到今年1月，央行在稳定货币市场和预期上做了不少工作，但总体方向没有改变，还是中性偏紧。至于未来会不会发生变化，那要看中国经济增长是否触及底线、金融风险，以及QE退出等外部冲击这些因素。而就现有情况看，还不具备令货币政策转向的条件。

国海证券宏观及债券分析师黄诗诚也认为，预计后续央行维持偏紧的流动性调控，并可能采取正回购等回笼货币的操作。

央行周六公布数据显示，2014年1月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.2%，与路透的调查中值13.2%一致；1月新增人民币贷款1.32万亿元，高于路透调查中值的1.1万亿元。1月社会融资规模为2.58万亿元，较上年同期多399亿元；人民币贷款余额同比增14.3%，路透调查中值为13.9%。当月外币贷款增加260亿美元。

此前公布的中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，对决策者而言通胀风险尚不足虑；除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。在当前通胀和实体经济环境下，预计央行货币政策将继续保持稳健，不会太紧亦难言太松。

**货币政策维持偏紧，不排除适度回笼流动性**

1月份数据略超预期，虽然消除了市场对实体经济进一步滑落的疑虑，但同时也限制了货币政策放松的空间。

国信证券宏观经济分析师钟正生指出，1月表内外资金投放均超预期，由此可得两个基本判断：一是季度经济不会下得那么快，说经济走弱倒逼货币放松为时尚早；二是数据高企令央行骑虎难下，倒逼表态甚至收紧倒是可以预期的。

而年后的资金面亦印证了这一点。“春节后停止逆回购，市场流动性依旧比较充裕。考虑到年初以来顺差可能带来较多的外汇占款，如果未来过于宽松，公开市场加大回笼力度也不是没有可能，”民生银行金融市场部首席分析师李志强认为。

受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。

节后第一周中国央行公开市场一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为，1月份资产增加这么多，可能引发窗口指导，货币政策还是会紧平衡，看不到放松迹象。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮也称，央行政策还是会维持一个偏紧的基调，年后这一周资金面还不错，但也不能说明什么问题，也就是春节之后的正常表现。

他并表示，估计至少上半年央行应该不会有往松的方向调整的动作，近期看，如果资金面在目前水平上进一步趋于宽松，央行完全有可能出手微调，包括公开市场启动正回购等。

“因为经过去年半年的时间，央行的政策目标并没有完全实现，比如债务的扩张、去过剩产能等，央行至少还会再观察一段时间，对政策放松不应有太高的预期，”他称。