《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月14日

中国证券：证券法草案二审稿加强市场监管，加大对证券违法行为处罚力度
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 70.00 -0.50 -0.71 1986951
搜狐 70.10 -0.41 -0.58 361214
网易 73.31 +0.91 +1.26 743942
百度 167.48 -2.56 -1.51 2530009
台湾
台湾积体电路 17.89 +0.44 +2.52 1953935
联电 2.00 +0.00 +0.00 86728
日月光 4.88 +0.01 +0.21 88902
矽品精密 6.25 +0.08 +1.30 895483
和信超媒体 1.27 +0.02 +1.60 1206240
友达 3.05 +0.02 +0.66 36419
中华电信 29.90 +0.13 +0.44 104251
台湾国际航电 46.08 -0.18 -0.39 839018
香港
中国移动 48.08 +0.62 +1.31 140261
中国联通 13.55 +0.06 +0.44 76041
中国电信 46.63 -0.25 -0.53 16944
中芯国际 5.31 +0.08 +1.53 49740
(完)
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路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及六日高位每吨78 .63美元，近期市场涌现出需求，而来自欧洲和地中海的到岸船货却减少 。 日本、中国和韩国上周启动了6月上半月船货的购买，已经锁定了逾1 0万吨。 亚洲汽油裂解价差处在三日低点每桶11.45美元，低于周五触及的九 周高位。 中国3月汽油出口同比增长25%至84万吨，但比2月下降了21%。 官方数据显示，印度3月出口85万吨石脑油，为2016年9月来月度最高 。 贸易商称，卖家可能是急于卖出了3月船货，因为当时是许多公司的 财年年末。 他们表示，4月和5月的出口将会减少。 现货市场上，有八笔交易达成，五笔是汽油三笔是石脑油。 托克继续大举买入，以每吨464美元从伊藤忠买入三艘石脑油船货， 均为7月上半月船期。 兴隆则是主要的汽油买家，在五艘成交的汽油船货中买入四艘，其中 两艘是从托克购买的。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三