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亚洲 | 2014年 2月 16日 星期日 09:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 70.00 -0.50 -0.71 1986951

搜狐 70.10 -0.41 -0.58 361214

网易 73.31 +0.91 +1.26 743942

百度 167.48 -2.56 -1.51 2530009

台湾

台湾积体电路 17.89 +0.44 +2.52 1953935

联电 2.00 +0.00 +0.00 86728

日月光 4.88 +0.01 +0.21 88902

矽品精密 6.25 +0.08 +1.30 895483

和信超媒体 1.27 +0.02 +1.60 1206240

友达 3.05 +0.02 +0.66 36419

中华电信 29.90 +0.13 +0.44 104251

台湾国际航电 46.08 -0.18 -0.39 839018

香港

中国移动 48.08 +0.62 +1.31 140261

中国联通 13.55 +0.06 +0.44 76041

中国电信 46.63 -0.25 -0.53 16944

中芯国际 5.31 +0.08 +1.53 49740

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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