中国经济：2014年工业增加值预期增长目标为9.5%左右--工信部

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透北京2月18日 - 中国工业和信息化部周二表示，中国2014年规模以上工业增加值增长预期目标在9.5%左右，稍低于去年水平。
其新闻稿并预计，今年电信业、软件和信息技术服务业收入分别同比增长8%和20%。
工信部称，今年要培育新的需求增长点，保持工业平稳运行，并着力抓好化解产能严重过剩工作。引导鼓励企业兼并重组，加快淘汰落后产能，提前一年完成“十二五”（2011-2015）淘汰任务。
中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，以“横着走”的方式完成政府预期目标。其中规模以上工业增加值去年增长9.7%，略低于10%左右的目标。(完)
发布会详情参见 www.gov.cn/wszb/zhibo613/ (发稿 宿泱韫; 撰写 李然; 审校 黄凯)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选