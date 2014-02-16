《综述》严寒致美国1月制造业产出创逾四年半最大降幅，经济增速亦生疑

美国各类经济指标总览--2017/4/24
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月)
* 制造业产出下降0.8%，归因于天气因素
* 制造业产出降幅为2009年5月以来最大
* 2月消费者信心初值持稳
路透华盛顿2月14日 - 美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度表明美国经济今年开局乏力。
虽然2月消费者信心初值持稳，但持续且广泛的严寒天气可能打压家庭信心，因取暖费用大涨压缩其预算，这仍令人担忧。
“关键问题是美国经济是大幅放缓，还是只是经历一场因极端天气导致的低潮。迹象显现为后者，”Markit首席分析师Chris Willianmson表示。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示，上月制造业产出下降0.8%。这是7月以来首次下降，也是2009年5月以来最大降幅。12月产出增长0.3%。
美联储表示，“严峻的天气...限制了美国一些地区的生产，”路透访问的分析师原本预期制造业产出会微升0.1%。
另一份报告显示，汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数初值为81.2，持平于1月。现况指数由1月的96.8降至94.0。
“好消息是，面对最近有关收入和就业增长疲弱的政府报告，消费者信心展现出韧性，”调查主管Richard Curtin说。
“但不太好的消息则是，冬季严寒天气对家庭预算的影响尚未完全体现在数据中。”
制造业、零售销售和就业数据均疲弱，表明在2013年下半年经济强劲成长后，寒冷天气导致今年第一季初经济成长回落。
由于非比寻常的低温及影响严重的暴风雪持续至2月，所以这轮经济报告可能持续欠佳状态，并令经济成长形势进一步蒙阴。
鉴于天气因素导致经济成长放缓，分析师称，美联储可能对这些报告不那么在意，并将继续审慎的削减货币刺激举措。自12月政策会议以来，美联储连续两个月将购债规模各削减100亿美元至650亿美元。
“我们预计，随着经济摆脱冬季酷寒的冲击，春季数据会有较乐观的表现，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。
“这基本符合美联储的观点，即当前经济成长减速是暂时的，短期内应对缩减刺激计划进程没有直接影响。”
浏览美国消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/hem86v)
浏览美国工业生产图表，请点选(link.reuters.com/vaw93t)
**整体疲弱势头**
华尔街投资者不理会这份制造业数据。美国股市周五上涨，三大股指录得连续第二周上升 。美国公债价格下跌，美元指数下滑。
上月制造业生产普遍疲弱，汽车及零部件生产下降5.0%，为2010年8月以来最大降幅，12月为上升0.1%。
“下跌的部分原因在于1月恶劣的天气。诸多汽车装配厂这个月都停工一天以上，”美联储称。
除了糟糕的天气以外，汽车厂商还可能因第四季汽车库存激增而降低生产。12月和1月销售下降加剧了这种状况。
尽管制造业生产第四季加速，但速度仍不如此前预期的那样强劲。第四季制造业产出同比增速由6.2%降至4.6%。
“这可能初步表明，需求甚至在2014年初之前就已经在减速，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。
制造业产出上月减少，以及矿业活动下降0.9%，打压整体工业生产下降0.3%，为4月以来最大降幅。
寒冷天气也影响矿业产出，导致一些油气采掘设施放慢生产速度。
但严寒天气上月也提升取暖需求，致使公共事业类产出跳增4.1%。
随着生产下降，1月工业产能利用率下降0.4个百分点至78.5%。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p