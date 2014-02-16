《综述》严寒致美国1月制造业产出创逾四年半最大降幅，经济增速亦生疑

* 制造业产出下降0.8%，归因于天气因素

* 制造业产出降幅为2009年5月以来最大

* 2月消费者信心初值持稳

路透华盛顿2月14日 - 美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度表明美国经济今年开局乏力。

虽然2月消费者信心初值持稳，但持续且广泛的严寒天气可能打压家庭信心，因取暖费用大涨压缩其预算，这仍令人担忧。

“关键问题是美国经济是大幅放缓，还是只是经历一场因极端天气导致的低潮。迹象显现为后者，”Markit首席分析师Chris Willianmson表示。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示，上月制造业产出下降0.8%。这是7月以来首次下降，也是2009年5月以来最大降幅。12月产出增长0.3%。

美联储表示，“严峻的天气...限制了美国一些地区的生产，”路透访问的分析师原本预期制造业产出会微升0.1%。

另一份报告显示，汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数初值为81.2，持平于1月。现况指数由1月的96.8降至94.0。

“好消息是，面对最近有关收入和就业增长疲弱的政府报告，消费者信心展现出韧性，”调查主管Richard Curtin说。

“但不太好的消息则是，冬季严寒天气对家庭预算的影响尚未完全体现在数据中。”

制造业、零售销售和就业数据均疲弱，表明在2013年下半年经济强劲成长后，寒冷天气导致今年第一季初经济成长回落。

由于非比寻常的低温及影响严重的暴风雪持续至2月，所以这轮经济报告可能持续欠佳状态，并令经济成长形势进一步蒙阴。

鉴于天气因素导致经济成长放缓，分析师称，美联储可能对这些报告不那么在意，并将继续审慎的削减货币刺激举措。自12月政策会议以来，美联储连续两个月将购债规模各削减100亿美元至650亿美元。

“我们预计，随着经济摆脱冬季酷寒的冲击，春季数据会有较乐观的表现，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。

“这基本符合美联储的观点，即当前经济成长减速是暂时的，短期内应对缩减刺激计划进程没有直接影响。”

浏览美国消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/hem86v)

浏览美国工业生产图表，请点选(link.reuters.com/vaw93t)

**整体疲弱势头**

华尔街投资者不理会这份制造业数据。美国股市周五上涨，三大股指录得连续第二周上升 。美国公债价格下跌，美元指数下滑。

上月制造业生产普遍疲弱，汽车及零部件生产下降5.0%，为2010年8月以来最大降幅，12月为上升0.1%。

“下跌的部分原因在于1月恶劣的天气。诸多汽车装配厂这个月都停工一天以上，”美联储称。

除了糟糕的天气以外，汽车厂商还可能因第四季汽车库存激增而降低生产。12月和1月销售下降加剧了这种状况。

尽管制造业生产第四季加速，但速度仍不如此前预期的那样强劲。第四季制造业产出同比增速由6.2%降至4.6%。

“这可能初步表明，需求甚至在2014年初之前就已经在减速，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。

制造业产出上月减少，以及矿业活动下降0.9%，打压整体工业生产下降0.3%，为4月以来最大降幅。

寒冷天气也影响矿业产出，导致一些油气采掘设施放慢生产速度。

但严寒天气上月也提升取暖需求，致使公共事业类产出跳增4.1%。