版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 16日 星期日 11:14 BJT

全球汇市：2月11日止当周投机客减持美元多头仓位--CFTC

路透2月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客减持美元多头仓位。

2月11日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至192.4亿美元，之前一周为207.2亿美元。

但这是连续第15周呈现美元净多仓格局，反映出市场预期美国联邦储备理事会(美联储)今年将继续削减购债规模。上次投机客手中美元持仓为净空仓是在去年10月末。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 13,686 15,896

空头仓位 92,472 92,725

净仓位 -78,786 -76,829

欧元(125,000欧元为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 75,048 67,614

空头仓位 81,977 81,224

净仓位 -6,929 -13,610

英镑(62,500英镑为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 53,199 52,098

空头仓位 42,527 41,147

净仓位 10,672 10,951

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 12,166 13,236

空头仓位 11,611 11,016

净仓位 555 2,220

加元(100,000加元为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 27,745 29,439

空头仓位 86,673 89,739

净仓位 -58,928 -60,300

澳元(100,000澳元为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 10,202 11,696

空头仓位 57,605 67,219

净仓位 -47,403 -55,523

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月11日当周 前一周

多头仓位 13,176 14,588

空头仓位 5,535 6,556

净仓位 7,641 8,032

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐