全球汇市：2月11日止当周投机客减持美元多头仓位--CFTC

中国证券：证券法草案二审稿加强市场监管，加大对证券违法行为处罚力度
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透2月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周汇市投机客减持美元多头仓位。
2月11日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至192.4亿美元，之前一周为207.2亿美元。
但这是连续第15周呈现美元净多仓格局，反映出市场预期美国联邦储备理事会(美联储)今年将继续削减购债规模。上次投机客手中美元持仓为净空仓是在去年10月末。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 13,686 15,896
空头仓位 92,472 92,725
净仓位 -78,786 -76,829
欧元(125,000欧元为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 75,048 67,614
空头仓位 81,977 81,224
净仓位 -6,929 -13,610
英镑(62,500英镑为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 53,199 52,098
空头仓位 42,527 41,147
净仓位 10,672 10,951
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 12,166 13,236
空头仓位 11,611 11,016
净仓位 555 2,220
加元(100,000加元为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 27,745 29,439
空头仓位 86,673 89,739
净仓位 -58,928 -60,300
澳元(100,000澳元为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 10,202 11,696
空头仓位 57,605 67,219
净仓位 -47,403 -55,523
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月11日当周 前一周
多头仓位 13,176 14,588
空头仓位 5,535 6,556
净仓位 7,641 8,032
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及六日高位每吨78 .63美元，近期市场涌现出需求，而来自欧洲和地中海的到岸船货却减少 。 日本、中国和韩国上周启动了6月上半月船货的购买，已经锁定了逾1 0万吨。 亚洲汽油裂解价差处在三日低点每桶11.45美元，低于周五触及的九 周高位。 中国3月汽油出口同比增长25%至84万吨，但比2月下降了21%。 官方数据显示，印度3月出口85万吨石脑油，为2016年9月来月度最高 。 贸易商称，卖家可能是急于卖出了3月船货，因为当时是许多公司的 财年年末。 他们表示，4月和5月的出口将会减少。 现货市场上，有八笔交易达成，五笔是汽油三笔是石脑油。 托克继续大举买入，以每吨464美元从伊藤忠买入三艘石脑油船货， 均为7月上半月船期。 兴隆则是主要的汽油买家，在五艘成交的汽油船货中买入四艘，其中 两艘是从托克购买的。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三