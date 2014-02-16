中美贸易：美国就中国太阳能产品倾销投诉做出初步裁决，或扩大征税范围

中国证券：证券法草案二审稿加强市场监管，加大对证券违法行为处罚力度
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
* 该案在美国贸易委员会清除了第一道障碍
* SolarWorld称遭遇来自中国的不公平竞争
* 该案可能导致征收进口关税的范围扩大
* 安装方称关税将推高太阳能发电成本
路透华盛顿/洛杉矶2月14日 - 美国周五做出初步决定，朝着扩大对中国太阳能产品征收关税的范围迈出一步，可能将使用台湾零部件制造的面板纳入征税范围，这可能对美国快速成长的太阳能市场产生巨大影响。
美国国际贸易委员会认为，有理由认为那些进口可能损及本土太阳能产业，推动华府有可能将2012年对中国征收高关税的产品范围进一步扩大，并可能令针锋相对的贸易争端升级。
德国太阳能生产商SolarWorld AG 旗下美国分支之前控诉称，中国厂商通过将制造面板所用电池的生产工作移至台湾来规避关税，继续向美国市场推销廉价产品。
“美国太阳能厂商正逐步回归不用再被迫与中国政府竞争的日子，”SolarWorld Industries America总裁Mukesh Dulani表示。该公司在俄勒冈州希尔斯伯勒(Hillsboro)一家工厂生产晶体硅太阳能面板。
SolarWorld称，其在推动扩大征税范围方面，已获得其他几家在美国有运营业务的太阳能厂商的支持。
但约代表50家美国太阳能企业的平价太阳能联盟(Coalition for Affordable Solar Energy，CASE)则表示，如果太阳能模组价格再次跳涨，那么安装方将会受到影响。该联盟称，自12月31日控诉提出以来，模组的价格已经上涨10%。
“由于使得美国家庭担负的太阳能成本上升，SolarWorld势将给该产业带来严重损害，去年该产业给美国经济带来了逾2万个太阳能安装、销售和配销岗位。”
代表中国太阳能产业的Sidley Austion合伙人、律师Richard Weiner表示，SolarWorld试图切断来自美国市场以外的竞争，但自己本身又没有能力供应所有所需产品。
“我们仍相信从中国和台湾公平买卖进口太阳能产品对于美国继续脱离化石燃料至关重要，”他说。
驻美国台北经济文化代表处在一份声明中称，台湾太阳能生产商在美国从未从事倾销行为，并称台制太阳能电池因品质优异，价格比全球平均水平高8%。
美国国际贸易委员的初步判决意味着，商务部将继续进行调查，看在美国销售的产品价格是否低于公平价值，或者其制造商是否获得不当补贴。其可能最终提议征收关税。
商务部将在3月28日对中国补贴问题做出初步决定，并在6月11日就倾销问题做出初步决定。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及六日高位每吨78 .63美元，近期市场涌现出需求，而来自欧洲和地中海的到岸船货却减少 。 日本、中国和韩国上周启动了6月上半月船货的购买，已经锁定了逾1 0万吨。 亚洲汽油裂解价差处在三日低点每桶11.45美元，低于周五触及的九 周高位。 中国3月汽油出口同比增长25%至84万吨，但比2月下降了21%。 官方数据显示，印度3月出口85万吨石脑油，为2016年9月来月度最高 。 贸易商称，卖家可能是急于卖出了3月船货，因为当时是许多公司的 财年年末。 他们表示，4月和5月的出口将会减少。 现货市场上，有八笔交易达成，五笔是汽油三笔是石脑油。 托克继续大举买入，以每吨464美元从伊藤忠买入三艘石脑油船货， 均为7月上半月船期。 兴隆则是主要的汽油买家，在五艘成交的汽油船货中买入四艘，其中 两艘是从托克购买的。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三