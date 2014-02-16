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亚洲 | 2014年 2月 16日 星期日 17:12 BJT

标题新闻：马来西亚2月1-15日棕榈油出口较上月同期跳增31.7%至606,190吨--船货调查机构ITS

注：ITS全称为Intertek Testing Services

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