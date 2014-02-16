日本个股：丰田在美国召回逾26.1万辆汽车，因有刹车隐患

路透底特律2月14日 - 日本丰田汽车 将在美国召回261,114辆Lexus和Toyota品牌汽车，因包括稳定控制与防抱死刹车(ABS)在内的一些安全系统可能不起作用。

据丰田向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)提交的文件，召回汽车属于2012和2013车型年，是因为刹车装置中的一个电动部件可能遇到阻力增大的问题，而该装置用于调节每个车轮汽缸中的液体压力。

这可能导致对车辆的控制减弱并提高发生撞车的风险，因为牵引力控制系统等多个安全系统可能不工作。

目前未能立即联系到丰田高层发表评论。

据NHTSA文件，不是所有这次召回汽车都是在美国出售的。丰田与Lexus经销商将对这些汽车的防滑控制电子单元软件进行免费升级。

丰田本周稍早宣布召回在全球售出的190万辆第三代Prius汽车，因混合动力系统有一项软体程式问题。 (完)