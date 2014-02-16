金砖国家：2月14日股汇市收盘纵览

中国证券：证券法草案二审稿加强市场监管，加大对证券违法行为处罚力度
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月14日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨1.21%，至957.31点。
中国股市：沪综指收创一个半月新高，短暂调整后重拾升势
中国汇市：人民币收贬续创年内新低，大行购汇抵消客盘结汇压力
香港股市：恒指创五个月来最佳周度表现，博彩、互联网及医疗保健股领涨
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拉美股市：拉美股市股市本周将录得三个月来最佳表现，得益于主要企业的业绩强劲，以及全球风险偏好回升，即便经济数据好坏不一。巴西股市Bovespa指数 收高0.81%，报48,201.11点。
拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，央行称必要时准备动用国际储备抑制汇市波动
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南非股市：上涨，金矿指数 攀升逾5%，因现货金价升至每盎司1,300美元上方的三个月高点。指标Top-40绩优股指数 收高0.87%至41,482.39点，综合指数 收高0.82%，报46,628.74点。
南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，因美元走软
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印度股市：收高，电讯服务和软件企业领涨。指标BSE指数 收高0.86%至20,366.82点；NSE指数 上涨0.79%，收报6,048.35点。
印度汇市：卢比兑美元升至三周高位，本周连续第二周上升，受助于国内股市上涨，且1月批发价格通胀降至八个月低点。卢比兑美元 收在61.925/935，盘中触及1月23日来高点61.92，日内上扬0.8%，为1月28日上涨0.9%以来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,343.590点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.35%至727.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.2%至35.0800卢布；卢布兑欧元 下滑0.08%至48.0375卢布。(完) (整理 张荻； 审校 张明钧)
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及六日高位每吨78 .63美元，近期市场涌现出需求，而来自欧洲和地中海的到岸船货却减少 。 日本、中国和韩国上周启动了6月上半月船货的购买，已经锁定了逾1 0万吨。 亚洲汽油裂解价差处在三日低点每桶11.45美元，低于周五触及的九 周高位。 中国3月汽油出口同比增长25%至84万吨，但比2月下降了21%。 官方数据显示，印度3月出口85万吨石脑油，为2016年9月来月度最高 。 贸易商称，卖家可能是急于卖出了3月船货，因为当时是许多公司的 财年年末。 他们表示，4月和5月的出口将会减少。 现货市场上，有八笔交易达成，五笔是汽油三笔是石脑油。 托克继续大举买入，以每吨464美元从伊藤忠买入三艘石脑油船货， 均为7月上半月船期。 兴隆则是主要的汽油买家，在五艘成交的汽油船货中买入四艘，其中 两艘是从托克购买的。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三