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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 07:51 BJT

金砖国家：2月14日股汇市收盘纵览

路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月14日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.21%，至957.31点。

中国股市：沪综指收创一个半月新高，短暂调整后重拾升势

中国汇市：人民币收贬续创年内新低，大行购汇抵消客盘结汇压力

香港股市：恒指创五个月来最佳周度表现，博彩、互联网及医疗保健股领涨

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拉美股市：拉美股市股市本周将录得三个月来最佳表现，得益于主要企业的业绩强劲，以及全球风险偏好回升，即便经济数据好坏不一。巴西股市Bovespa指数 收高0.81%，报48,201.11点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，央行称必要时准备动用国际储备抑制汇市波动

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南非股市：上涨，金矿指数 攀升逾5%，因现货金价升至每盎司1,300美元上方的三个月高点。指标Top-40绩优股指数 收高0.87%至41,482.39点，综合指数 收高0.82%，报46,628.74点。

南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，因美元走软

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印度股市：收高，电讯服务和软件企业领涨。指标BSE指数 收高0.86%至20,366.82点；NSE指数 上涨0.79%，收报6,048.35点。

印度汇市：卢比兑美元升至三周高位，本周连续第二周上升，受助于国内股市上涨，且1月批发价格通胀降至八个月低点。卢比兑美元 收在61.925/935，盘中触及1月23日来高点61.92，日内上扬0.8%，为1月28日上涨0.9%以来最大单日涨幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,343.590点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.35%至727.71点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.2%至35.0800卢布；卢布兑欧元 下滑0.08%至48.0375卢布。(完) (整理 张荻； 审校 张明钧)
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