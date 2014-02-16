美国与加拿大经济指标预测--2月17日-2月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 2月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月17日(一) 暂无重要数据 2月18日(二) 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 9.00 12.51 1400 外资净买入美国公债(亿美元) 12月 -- 卖出34 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出166 2月19日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 2月14日当周 -- 397.2 再融资指数 -- 1,690 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月15日当周 -- -0.3% 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 95.0 99.9 建筑许可年率(万户) 98.0 99.1 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.2% +1.2% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 12月 -0.5% 持平 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月15日当周 -- +2.8% 2月20日(四) 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.5% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.7% 1330 美国实质所得 1月 持平 -0.5% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月15日当周 33.5 33.9 四周均值(万人) -- 33.675 续请失业金人数(万人) 2月8日当周 296.8 295.3 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 53.2 53.7 1500 美国领先指标 1月 +0.4% +0.1% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 8.0 9.4 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.3% 2月21日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.4% +0.6% 扣除汽车零售销售(较上年同期) 持平 +0.4% 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 467 487 1530 美国ECRI经济领先指标 1月18日当周 -- 132.2 2月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(一) -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 56.7 1530 美国达拉斯联储制造业指数 2月 -- 3.8 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 于春红; 审校 戴素萍)