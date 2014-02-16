重温稿-《全球汇市》美元受数据疲弱打压，欧元兑美元升至三周高位

中国证券：证券法草案二审稿加强市场监管，加大对证券违法行为处罚力度
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
* 美国工业生产意外下滑
* 德国和法国GDP扶助欧元区数据超预期
* 澳元受中国CPI数据提振
路透纽约2月14日 - 欧元区经济成长数据优于预期扶助欧元兑美元周五升至近三周高位，美元连跌第二日，因对美国经济成长的担忧加重。
美元指数 跌至80.065的今年迄今底部，纽约尾盘报80.199，跌0.16%。
英镑贸易加权指数升至逾五年最高，受助于英镑兑美元 连续第四日大涨。纽约尾盘升0.5%，报1.6739美元。
美元兑日圆 跌0.28%，报101.87日圆，美元兑瑞郎 跌0.2%，报0.8918瑞郎。
Western Union Business Solutions分析师Joe Manimbo表示，美国经济数据受到北美严寒天气拖累，令许多投资人失望。
“在美国经济成长开始显露更有前途的可能前，美元可能有进一步下滑的风险。”Manimbo在评论中表示。
“美元今日表现不佳，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示，“许多可能同涉及欧元的仓位调整有关。”
欧元兑美元徘徊在1.37美元水准，这是当日一目均衡云区的顶部，云区是技术分析师看重的支撑和阻力技术指标。收在该水准之上可能提供支撑，带动欧元进一步上涨。纽约尾盘，欧元兑美元报1.3699美元。
欧元兑美元 高见1.3715美元，此前德国公布第四季经济成长意外加快至0.4%；法国第四季经济增长亦高于预期，而且上修了第三季数据。
数据提升欧洲央行下个月愈发不可能采取对抗通缩行动的预期，并同美国公布的1月制造业产出录得四年半最大月度跌幅形成对比。
欧元区数据可能降低对欧洲央行下个月会议将降息的预期，上周欧洲央行总裁德拉吉表示在决定采取行动前需要更多信息。
“当你看到经济数据改善时，市场就会认为通缩的机率降低，德拉吉采取行动的机率也降低。”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。
她表示，预计欧洲央行下个月不会采取行动，因德拉吉将评估“至少几个月”的通胀数据。
澳洲就业数据意外疲弱，致使澳元兑美元周四下跌0.01美元，目前澳元成为了焦点。
不过，澳元周五持续反弹，兑美元 上涨0.6%至0.9033美元，得益于中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，大致符合预期。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3690 1.3679 +0.08 -0.40 1.3745
美元/日圆 101.77 102.15 -0.37 -3.35 105.30
欧元/日圆 139.39 139.71 -0.23 -3.62 144.63
美元/瑞郎 0.8927 0.8932 -0.06 -0.01 0.8928
英镑/美元 1.6744 1.6657 +0.52 +1.14 1.6556
美元/加元 1.0977 1.0972 +0.05 +3.36 1.0620
澳元/美元 0.9028 0.8977 +0.57 +1.29 0.8913
欧元/瑞郎 1.2221 1.2219 +0.02 -0.41 1.2271
欧元/英镑 0.8175 0.8210 -0.43 -1.47 0.8297
新西兰元/美元 0.8364 0.8340 +0.29 +1.93 0.8206
美元/挪威克朗 6.0745 6.1027 -0.46 +0.14 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3185 8.3497 -0.37 -0.24 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4360 6.4590 -0.36 -0.01 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.8170 8.8356 -0.21 -0.34 8.8474(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及六日高位每吨78 .63美元，近期市场涌现出需求，而来自欧洲和地中海的到岸船货却减少 。 日本、中国和韩国上周启动了6月上半月船货的购买，已经锁定了逾1 0万吨。 亚洲汽油裂解价差处在三日低点每桶11.45美元，低于周五触及的九 周高位。 中国3月汽油出口同比增长25%至84万吨，但比2月下降了21%。 官方数据显示，印度3月出口85万吨石脑油，为2016年9月来月度最高 。 贸易商称，卖家可能是急于卖出了3月船货，因为当时是许多公司的 财年年末。 他们表示，4月和5月的出口将会减少。 现货市场上，有八笔交易达成，五笔是汽油三笔是石脑油。 托克继续大举买入，以每吨464美元从伊藤忠买入三艘石脑油船货， 均为7月上半月船期。 兴隆则是主要的汽油买家，在五艘成交的汽油船货中买入四艘，其中 两艘是从托克购买的。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三