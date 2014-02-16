重温稿-《全球汇市》美元受数据疲弱打压，欧元兑美元升至三周高位

* 美国工业生产意外下滑

* 德国和法国GDP扶助欧元区数据超预期

* 澳元受中国CPI数据提振

路透纽约2月14日 - 欧元区经济成长数据优于预期扶助欧元兑美元周五升至近三周高位，美元连跌第二日，因对美国经济成长的担忧加重。

美元指数 跌至80.065的今年迄今底部，纽约尾盘报80.199，跌0.16%。

英镑贸易加权指数升至逾五年最高，受助于英镑兑美元 连续第四日大涨。纽约尾盘升0.5%，报1.6739美元。

美元兑日圆 跌0.28%，报101.87日圆，美元兑瑞郎 跌0.2%，报0.8918瑞郎。

Western Union Business Solutions分析师Joe Manimbo表示，美国经济数据受到北美严寒天气拖累，令许多投资人失望。

“在美国经济成长开始显露更有前途的可能前，美元可能有进一步下滑的风险。”Manimbo在评论中表示。

“美元今日表现不佳，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示，“许多可能同涉及欧元的仓位调整有关。”

欧元兑美元徘徊在1.37美元水准，这是当日一目均衡云区的顶部，云区是技术分析师看重的支撑和阻力技术指标。收在该水准之上可能提供支撑，带动欧元进一步上涨。纽约尾盘，欧元兑美元报1.3699美元。

欧元兑美元 高见1.3715美元，此前德国公布第四季经济成长意外加快至0.4%；法国第四季经济增长亦高于预期，而且上修了第三季数据。

数据提升欧洲央行下个月愈发不可能采取对抗通缩行动的预期，并同美国公布的1月制造业产出录得四年半最大月度跌幅形成对比。

欧元区数据可能降低对欧洲央行下个月会议将降息的预期，上周欧洲央行总裁德拉吉表示在决定采取行动前需要更多信息。

“当你看到经济数据改善时，市场就会认为通缩的机率降低，德拉吉采取行动的机率也降低。”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。

她表示，预计欧洲央行下个月不会采取行动，因德拉吉将评估“至少几个月”的通胀数据。

澳洲就业数据意外疲弱，致使澳元兑美元周四下跌0.01美元，目前澳元成为了焦点。

不过，澳元周五持续反弹，兑美元 上涨0.6%至0.9033美元，得益于中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，大致符合预期。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3690 1.3679 +0.08 -0.40 1.3745

美元/日圆 101.77 102.15 -0.37 -3.35 105.30

欧元/日圆 139.39 139.71 -0.23 -3.62 144.63

美元/瑞郎 0.8927 0.8932 -0.06 -0.01 0.8928

英镑/美元 1.6744 1.6657 +0.52 +1.14 1.6556

美元/加元 1.0977 1.0972 +0.05 +3.36 1.0620

澳元/美元 0.9028 0.8977 +0.57 +1.29 0.8913

欧元/瑞郎 1.2221 1.2219 +0.02 -0.41 1.2271

欧元/英镑 0.8175 0.8210 -0.43 -1.47 0.8297

新西兰元/美元 0.8364 0.8340 +0.29 +1.93 0.8206

美元/挪威克朗 6.0745 6.1027 -0.46 +0.14 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3185 8.3497 -0.37 -0.24 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4360 6.4590 -0.36 -0.01 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8170 8.8356 -0.21 -0.34 8.8474(完)

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