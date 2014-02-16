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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 07:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期     时间    国家     规模       发行细节
 2/17             日本                12个月期贴现国库券
 2/17     1350    法国                国库券(BTF)
 2/18             西班牙              六个月和12个月期国库券
 2/19             日本                20年期公债
 2/19             德国     50亿欧元   10年期联邦债券
 2/20             日本                三个月期贴现国库券
 2/20             西班牙              债券标售
 2/20             法国                中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 2/20             英国                2023年到期公债
 2/21             日本                提高流动性债券标售
 2/24     1350    法国                国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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