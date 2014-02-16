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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 07:20 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超590万股

路透东京2月17日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

卖单 16.5

买单 10.6

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净卖单 5.9 (完)
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