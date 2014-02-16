《全球汇市》美元遭疲软数据重创，中国乐观人气提振澳元

中国证券：证券法草案二审稿加强市场监管，加大对证券违法行为处罚力度
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3698 1.3690 +0.06 -0.34 1.3745
美元/日圆 101.77 101.77 +0.00 -3.35 105.30
欧元/日圆 139.36 139.32 +0.03 -3.71 144.73
美元/瑞郎 0.8915 0.8927 -0.13 -0.15 0.8928
英镑/美元 1.6755 1.6744 +0.07 +1.20 1.6556
美元/加元 1.0974 1.0977 -0.03 +3.33 1.0620
澳元/美元 0.9054 0.9028 +0.29 +1.58 0.8913
新西兰元/美元 0.8372 0.8364 +0.10 +2.02 0.8206
澳元/日圆 92.110 91.880 +0.25 -1.85 93.850
新西兰元/日圆 85.200 85.120 +0.09 -1.40 86.410
英镑/日圆 170.45 170.40 +0.03 -2.23 174.33
澳元/新西兰元 1.0808 1.0776 +0.30 -0.37 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/徐文焰/李爽/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚/龚芳)
路透北京4月24日 - 中国全国人大会议周一听取证券法修订草案修改情况的汇报，草案二审稿进一步完善证券交易规则，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及六日高位每吨78 .63美元，近期市场涌现出需求，而来自欧洲和地中海的到岸船货却减少 。 日本、中国和韩国上周启动了6月上半月船货的购买，已经锁定了逾1 0万吨。 亚洲汽油裂解价差处在三日低点每桶11.45美元，低于周五触及的九 周高位。 中国3月汽油出口同比增长25%至84万吨，但比2月下降了21%。 官方数据显示，印度3月出口85万吨石脑油，为2016年9月来月度最高 。 贸易商称，卖家可能是急于卖出了3月船货，因为当时是许多公司的 财年年末。 他们表示，4月和5月的出口将会减少。 现货市场上，有八笔交易达成，五笔是汽油三笔是石脑油。 托克继续大举买入，以每吨464美元从伊藤忠买入三艘石脑油船货， 均为7月上半月船期。 兴隆则是主要的汽油买家，在五艘成交的汽油船货中买入四艘，其中 两艘是从托克购买的。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三