版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 07:43 BJT

《全球汇市》美元遭疲软数据重创，中国乐观人气提振澳元

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3698 1.3690 +0.06 -0.34 1.3745

美元/日圆 101.77 101.77 +0.00 -3.35 105.30

欧元/日圆 139.36 139.32 +0.03 -3.71 144.73

美元/瑞郎 0.8915 0.8927 -0.13 -0.15 0.8928

英镑/美元 1.6755 1.6744 +0.07 +1.20 1.6556

美元/加元 1.0974 1.0977 -0.03 +3.33 1.0620

澳元/美元 0.9054 0.9028 +0.29 +1.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8372 0.8364 +0.10 +2.02 0.8206

澳元/日圆 92.110 91.880 +0.25 -1.85 93.850

新西兰元/日圆 85.200 85.120 +0.09 -1.40 86.410

英镑/日圆 170.45 170.40 +0.03 -2.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0808 1.0776 +0.30 -0.37 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/徐文焰/李爽/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐