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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 07:35 BJT

表格：新西兰第四季实质零售销售较前季增长1.2%，增幅不及预估

路透惠灵顿2月17日 - 周一公布的官方数据显示，新西兰第四季零售销售较前季增幅小于预期。

第四季经季节调整的实质零售销售较前季增长1.2%，受燃料、服装、鞋类、运动及电子产品销售推动，这部分增长抵消了百货商店、餐馆酒吧以及线上销售下降的影响。

剔除燃料和汽车相关支出的零售销售较前季增长0.7%。

分析师先前预估第四季零售销售较前季增长1.6%，较上年同期增长4.5%。

零售商持有的库存价值较上年同期上升4%，至68亿新西兰元(56.8亿美元)。

以下为详细数据，括号内为前值:(%)

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经季节调整季度实质零售销售较前季变动:

13年第四季 13年第三季 12年第四季

+1.2 +0.2 (+0.3) +1.8

(扣除汽车的零售销售)

+0.7 -0.2 (-0.1) +1.1

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季度实际零售销售较上年同期变动:

13年第四季 13年第三季 12年第四季

+3.9 +4.7 +3.2

(扣除汽车的零售销售)

+3.7 +4.3 +1.8

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2014年第一季零售销售数据将于5月14日公布。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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