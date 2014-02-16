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货币新闻 | 2014年 2月 17日 星期一 07:57 BJT

路透专访：日相安倍晋三决心调降企业税率--内阁官房长官菅义伟

**信任黑田东彦**

菅义伟表示，如果４月上调消费税之后经济形势困难，应由日本央行来决定是否进一步放宽货币政策。

“关于货币政策，日本央行总裁黑田东彦与安倍政府的思路一样，因此我们信任他，由他来决定。”

日本央行在2月17日至18日的会议上可能将维持货币政策不变，但几乎无法掉以轻心。由于全球经济复苏仍然脆弱，日本企业对于提高薪资与资本支出仍很谨慎，不足以弥补４月上调消费税之后家庭支出可能出现的下滑。

菅义伟指出，日本参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判，是经济成长策略的重要组成部分。(完)

(编译 龚芳/张涛；审校 于春红)
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