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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:03 BJT

全球经济：美财政部官员称G20会议将聚焦新兴市场困境

路透华盛顿2月14日 - 一位美国财政部高级官员周五表示，在悉尼召开的20国集团(G20)会议上，全球大国经济决策者将主要聚焦于近期金融市场的动荡。

G20财长和央行官员将在2月22-23日聚首澳洲，标志着各大经济体齐聚一堂，为全球经济政策掌舵领航。

发展中国家的股市、债市和汇市近几个月遭遇动荡，因投资者担忧经济增长放缓以及美国缩减货币刺激措施。

“显然这将成为一个焦点，”该官员在接受记者电话采访时称。

美国财政部长杰克卢将出席会议。

杰克卢可能会听到大量对美国的抱怨，因为美国没有坚守承诺，让发展中国家在国际货币基金组织(IMF)拥有更大话语权。财政部官员向记者表示，奥巴马政府仍在努力说服国会批准IMF改革方案。

美国还将敦促欧洲果断整治银行系统，借贷疲软已经在拖累欧元区的经济成长。欧洲央行将会在今年发布对大型银行的资产评估情况。

这名官员还重申政府的立场，称日本必须谨慎地通过提振内需促进经济发展。该表态针对的是美国政府的观点，即日本的大规模货币刺激政策不应用来提振出口。该政策已经导致日圆贬值。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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