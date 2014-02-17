重发-美国个股：伯克希尔哈撒韦第四季清空Dish和葛兰素史克，增持高盛

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路透2月14日 - 根据周五的一份监管文件，美国金融大亨巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 在2013年第四季清空了Dish Network 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 股份，并增持金融巨头高盛(Goldman Sachs) 的股份。

伯克希尔哈撒韦在第二季买入卫星电视公司Dish Network股份。监管文件未披露该公司在第四季何时售出547,312股Dish Network股份。该股票从去年第二季末到年底跳涨近36%。

美国证券交易委员会(SEC)周五公布的文件披露了该持股变动事宜，并详细列出截至12月31日的伯克希尔哈撒韦股市投资情况。

该文件还显示，该公司增持12,631,531股高盛股份。该公司在前一季度披露称，已经行使购买高盛股票的权证。

Dish、伯克希尔哈撒韦以及高盛均未立即回复要求置评的电话和电子邮件。