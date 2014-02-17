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市场报道 | 2014年 2月 17日 星期一 08:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元连续两日收在50日均线之上，多头占上风

2354 GMT

* 欧元兑美元已经连续两日收在关键50日均线上方

* 多头仍占上风，必须观察收盘是否持续处于该均线之上

* 若明显收于均线之下，则可能测试位于1.34的200日均线

* 1月24日高点1.374为下一道关键阻力，上方将有停损单

* 整体状况仍稳健，未来数周可能突破12月27日高点

* 浏览技术图表，请点选：(Chart:?link.reuters.com/nep86v)(完)

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