《汇市简讯》欧元/美元连续两日收在50日均线之上，多头占上风

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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2354 GMT
* 欧元兑美元已经连续两日收在关键50日均线上方
* 多头仍占上风，必须观察收盘是否持续处于该均线之上
* 若明显收于均线之下，则可能测试位于1.34的200日均线
* 1月24日高点1.374为下一道关键阻力，上方将有停损单
* 整体状况仍稳健，未来数周可能突破12月27日高点
* 浏览技术图表，请点选：(Chart:?link.reuters.com/nep86v)(完)
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