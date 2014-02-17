《中国报摘》--中国证券报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 头版头条:
--中国人民银行数据显示，1月社会融资规模为2.58万亿元人民币，创单月规模历史新高。其中人民币贷款增加1.32万亿元，当月新增信贷创近四年来最高水平；业内人士认为，当前非标业务增长仍较快，流动性将维持紧平衡，货币政策不会转向放松。
* 其他:
--大秦铁路 、广深铁路 、铁龙物流 公告，称自2月15日起调整铁路货物运价，铁路货物运价由政府定价改为政府指导价，货物平均运价水平每吨公里提高1.5分。其中大秦铁路初步测算营业收入将增加约43亿元。
--金叶珠宝 公告，将以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票，募集不超过56.905亿元，用于收购美国油田项目及补充公司流动资金。
--振华重工 公告，近日分别与Lovanda Offshore LTD.和Lovansing Offshore LTD.签订销售合同，含两台F&G JU-2000E 400英尺高规格自升式钻井平台，总金额约为4亿美元。
--投中研究院统计，1月总计有34家A股上市公司完成定向增发，环比下降10.53%；融资规模为516.51亿元，环比减少26.88%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12