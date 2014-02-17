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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月17日

* 头版头条:

--中国人民银行数据显示，1月社会融资规模为2.58万亿元人民币，创单月规模历史新高。其中人民币贷款增加1.32万亿元，当月新增信贷创近四年来最高水平；业内人士认为，当前非标业务增长仍较快，流动性将维持紧平衡，货币政策不会转向放松。

* 其他:

--大秦铁路 、广深铁路 、铁龙物流 公告，称自2月15日起调整铁路货物运价，铁路货物运价由政府定价改为政府指导价，货物平均运价水平每吨公里提高1.5分。其中大秦铁路初步测算营业收入将增加约43亿元。

--金叶珠宝 公告，将以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票，募集不超过56.905亿元，用于收购美国油田项目及补充公司流动资金。

--振华重工 公告，近日分别与Lovanda Offshore LTD.和Lovansing Offshore LTD.签订销售合同，含两台F&G JU-2000E 400英尺高规格自升式钻井平台，总金额约为4亿美元。

--投中研究院统计，1月总计有34家A股上市公司完成定向增发，环比下降10.53%；融资规模为516.51亿元，环比减少26.88%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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