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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月17日

路透香港2月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较
.(1美元=7.7549港元 )
    
    美国股市周五上涨，道琼工业指数 .DJI 收涨126.80点，或0.79%，至16,154.39点，三大股指
录得连续第二周上升，因投资人再一次将部份疲弱的经济数据归因于天气恶劣。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.880    0.42      21697            12.786       0.36
 中国铝业                       9.250    0.65      42062             2.869       1.39
 中国移动                      48.080    1.31     140261            74.571       0.98
 中国人寿                      42.000   -0.02      46016            21.714       0.53
 中石油                       101.990    0.42      25501             7.909       1.14
 中石化                        78.490    1.59      24819             6.087       0.94
 汇丰控股                       53.450    0.32     926997            82.900       0.97
 中电信                        46.630   -0.53      16944             3.616       1.01
 中国联通                      13.550    0.44      76041            10.508       0.27
 兖州煤业                       7.890    1.02      43597             6.119       1.64
 华能国际                      36.220    0.22       6113             7.022       0.32
 南方航空                      18.220   -0.11      13559             2.826       1.29
 东方航空                      19.200    3.45      12158             2.978       1.98
 中芯国际                       5.310    1.53      49740             0.824      -1.96
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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