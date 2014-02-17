《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港2月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较 .(1美元=7.7549港元 ) 美国股市周五上涨，道琼工业指数 .DJI 收涨126.80点，或0.79%，至16,154.39点，三大股指 录得连续第二周上升，因投资人再一次将部份疲弱的经济数据归因于天气恶劣。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.880 0.42 21697 12.786 0.36 中国铝业 9.250 0.65 42062 2.869 1.39 中国移动 48.080 1.31 140261 74.571 0.98 中国人寿 42.000 -0.02 46016 21.714 0.53 中石油 101.990 0.42 25501 7.909 1.14 中石化 78.490 1.59 24819 6.087 0.94 汇丰控股 53.450 0.32 926997 82.900 0.97 中电信 46.630 -0.53 16944 3.616 1.01 中国联通 13.550 0.44 76041 10.508 0.27 兖州煤业 7.890 1.02 43597 6.119 1.64 华能国际 36.220 0.22 6113 7.022 0.32 南方航空 18.220 -0.11 13559 2.826 1.29 东方航空 19.200 3.45 12158 2.978 1.98 中芯国际 5.310 1.53 49740 0.824 -1.96 (完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12