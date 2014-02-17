中国个股：金叶珠宝拟定增融资不超过56.9亿元，收购美国油田项目

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海2月17日 - 黄金资源经营公司--中国金叶珠宝 周一表示，将以非公开发行方式，融资不超过56.9亿元人民币，以收购美国油田项目以及补充流动资金。定向增发完成后，石油勘探、开采和销售业务将成为其主业之一。
叶珠宝本次非公开发行股票数量不超过4.75亿股，发行价格不低于11.98元/股。所募资金中，将以不低于3.35亿美元用于购买ERG部分股权，3.3亿美元用于向ERG增资。交易完成后，金叶珠宝将持有ERG资源95%股权，后者成为下属控股子公司。
公告引述石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC报告称，采取枯竭式开采方式(一次采油)估算，截止2012年12月31日，ERG资源油田权益剩余可采储量1P约1.77亿桶，油田权益剩余可采储量2P约2.55亿桶，油田权益剩余可采储量3P约3.06亿桶。
金叶珠宝表示，投资完成后，ERG资源油田产能将逐步达到稳产生产状态。第一至三年，ERG资源原油日产量分别为约8,000桶以上、约15,000桶以上及20,000桶以上，稳产生产成本约为24美元/桶。
从长期而言，本次投资将有利于金叶珠宝改善持续盈利能力，不过ERG资源2013年上半年仍处于亏损状态，其盈利能力需逐步增强、体现，并受到多种因素的影响。
金叶珠宝因筹划重大事项，于今年1月2日起停牌，停牌前收报12.52元。公司股票将于今日开市复牌。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12