版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日

*工商时报：

--各大面板厂及电视厂力拱，超高画质4K2K电视面板出货量增，带动大尺寸LCD驱动IC需求强增，加上行动装置及企业PC换机潮涌现，微机电（MEMS）、电源管理IC等出货转强，台积电 、联电 、世界先进 等晶圆代工三雄8寸厂产能利用率3月满载，第2季产能恐供不应求。

--瞄准全球景气复苏商机，南亚塑胶 一改近年产能调整策略，大举点火扩建。规划启动囊括台湾、大陆、美国、越南等四大区域，合计329.5亿台币的二年投资布局，粗估可增添319.8亿台币的年产值贡献。

--美国量化宽松（QE）政策缓步退场，大型公股银行今年将大举进军美国。金融圈高层指出，继大陆及东南亚市场，美国将成为另一公股行库大举挥军前进的地区，目前已知八大公股银行，已有三分之二将美国列为今年扩点及展业重心。

--中信金控 大陆布局，银行、保险和租赁三引擎启动。中信金控财务最高主管暨资深副总经理高丽雪指出，中信金对进军大陆的市场将兵分三路，目前包括银行、保险、租赁都已完成初步建置。

*经济日报：

--信用卡利率上限争议，金管会银行局长桂先农上周访日，特别了解日本调整利率上限作法，日本是采不同借款额度订定不同利率上限作法，分别是20% 、18%及15%，金管会将评估是否合适采行。

--总统马英九昨日前往台北港区视察，他表示，今年的施政重点就是〞拚经济〞，对内要加速推动自由经济示范区，对外则是要创造参加TPP（跨太平洋伙伴协定）与RCEP（区域全面经济伙伴协定）的条件。他呼吁立法院本会期尽快通过〞两岸服务贸易协议〞，并希望能于今年底签署完成货品贸易协议。

--行政院长江宜桦明日上任满周年，随着国内外经济风暴更加远离，江揆近日敲定，施政第二年将以〞拚经济〞为主轴，举凡推动自由经济示范区、参与区域经济整合等，都要让人民有感，已经选定48项优先推动的法案。

--台积电 主力28奈米制程近期获高通、博通、联发科 等客户追加订单，带动第二季28奈米产能利用率快速回温，台积电紧急追加产能因应，搭配20奈米制程产品将产出，第二季营收季增率上看15%至20%，单季营收有机会挑战新高。

--寿险公会元月保费统计出炉，业者指出，相关数字预告今年保单销售三大趋势，包括：利变型寿险将取代利变型年金成为销售主流、投资型保单难再出现高成长甚至可能小幅衰退、趸缴型养老险在政策利空下仍具抗跌力道。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐