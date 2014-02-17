《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
*工商时报：
--各大面板厂及电视厂力拱，超高画质4K2K电视面板出货量增，带动大尺寸LCD驱动IC需求强增，加上行动装置及企业PC换机潮涌现，微机电（MEMS）、电源管理IC等出货转强，台积电 、联电 、世界先进 等晶圆代工三雄8寸厂产能利用率3月满载，第2季产能恐供不应求。
--瞄准全球景气复苏商机，南亚塑胶 一改近年产能调整策略，大举点火扩建。规划启动囊括台湾、大陆、美国、越南等四大区域，合计329.5亿台币的二年投资布局，粗估可增添319.8亿台币的年产值贡献。
--美国量化宽松（QE）政策缓步退场，大型公股银行今年将大举进军美国。金融圈高层指出，继大陆及东南亚市场，美国将成为另一公股行库大举挥军前进的地区，目前已知八大公股银行，已有三分之二将美国列为今年扩点及展业重心。
--中信金控 大陆布局，银行、保险和租赁三引擎启动。中信金控财务最高主管暨资深副总经理高丽雪指出，中信金对进军大陆的市场将兵分三路，目前包括银行、保险、租赁都已完成初步建置。
*经济日报：
--信用卡利率上限争议，金管会银行局长桂先农上周访日，特别了解日本调整利率上限作法，日本是采不同借款额度订定不同利率上限作法，分别是20% 、18%及15%，金管会将评估是否合适采行。
--总统马英九昨日前往台北港区视察，他表示，今年的施政重点就是〞拚经济〞，对内要加速推动自由经济示范区，对外则是要创造参加TPP（跨太平洋伙伴协定）与RCEP（区域全面经济伙伴协定）的条件。他呼吁立法院本会期尽快通过〞两岸服务贸易协议〞，并希望能于今年底签署完成货品贸易协议。
--行政院长江宜桦明日上任满周年，随着国内外经济风暴更加远离，江揆近日敲定，施政第二年将以〞拚经济〞为主轴，举凡推动自由经济示范区、参与区域经济整合等，都要让人民有感，已经选定48项优先推动的法案。
--台积电 主力28奈米制程近期获高通、博通、联发科 等客户追加订单，带动第二季28奈米产能利用率快速回温，台积电紧急追加产能因应，搭配20奈米制程产品将产出，第二季营收季增率上看15%至20%，单季营收有机会挑战新高。
--寿险公会元月保费统计出炉，业者指出，相关数字预告今年保单销售三大趋势，包括：利变型寿险将取代利变型年金成为销售主流、投资型保单难再出现高成长甚至可能小幅衰退、趸缴型养老险在政策利空下仍具抗跌力道。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12