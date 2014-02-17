《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
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2月17日(一)
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)举办“十字路口的欧元区：增长、就业和竞争力政策”公开讨论会，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆和葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque。
卢森堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在卢森堡人民币论坛上作主旨演讲(1300)。
伦敦--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)发表讲话(0700)。
伦敦--诺沃特尼在伦敦经济学院(LSE)发表演讲(1900)。
瑞士埃马廷根--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
2月18日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
葡萄牙卡斯凯什--欧洲央行执委普雷特将参加一专家小组研讨会(1020)。
悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。
2月19日(三)
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。
伦敦--苏格兰议会经济委员会就独立后的经济进行辩论，英国前财政大臣达林、英国财政部首席秘书艾德礼、苏格兰副首席部长Nicola Sturgeon与苏格兰财政部长John Swinney将发言。
美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话(1715)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。
2月20日(四)
悉尼--内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)。发言嘉宾包括：土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会总干事Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago以及南非央行副总裁Daniel Mminele。
英国谢菲尔德--英国央行金融稳定性主管Andy Haldane讲话(1800)。
日本和歌山--日本央行审议委员森本宜久对当地商界领袖讲话。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。
布鲁塞尔--第12届年度欧洲金融服务大会。发言嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。
东京--日本央行将发布1月政策会议记录(2350)。
2月21日(五)
美国奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话(1800)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表题为“美国经济和货币政策”的演讲(1810)。
2月22日(六)
悉尼--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至2月23日)。
2月23日(日)
美国阿灵顿--全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议(至2月25日)。发言嘉宾包括：前财长萨默斯、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行前总裁特里谢以及美联储前主席格林斯潘。
2月24日(一)
悉尼--日本财务省官员Mikio Furusawa在澳洲-日本经济前景研讨会上发言。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12