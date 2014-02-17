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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:33 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月17日-2月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月17日(一)

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)举办“十字路口的欧元区：增长、就业和竞争力政策”公开讨论会，发言嘉宾包括OECD秘书长葛利亚、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆和葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque。

卢森堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在卢森堡人民币论坛上作主旨演讲(1300)。

伦敦--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)发表讲话(0700)。

伦敦--诺沃特尼在伦敦经济学院(LSE)发表演讲(1900)。

瑞士埃马廷根--瑞士央行总裁乔丹发表演讲(1530)。

东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

2月18日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

葡萄牙卡斯凯什--欧洲央行执委普雷特将参加一专家小组研讨会(1020)。

悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。

2月19日(三)

华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。

伦敦--苏格兰议会经济委员会就独立后的经济进行辩论，英国前财政大臣达林、英国财政部首席秘书艾德礼、苏格兰副首席部长Nicola Sturgeon与苏格兰财政部长John Swinney将发言。

美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话(1715)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。

2月20日(四)

悉尼--内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)。发言嘉宾包括：土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会总干事Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago以及南非央行副总裁Daniel Mminele。

英国谢菲尔德--英国央行金融稳定性主管Andy Haldane讲话(1800)。

日本和歌山--日本央行审议委员森本宜久对当地商界领袖讲话。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。

布鲁塞尔--第12届年度欧洲金融服务大会。发言嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。

东京--日本央行将发布1月政策会议记录(2350)。

2月21日(五)

美国奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话(1800)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表题为“美国经济和货币政策”的演讲(1810)。

2月22日(六)

悉尼--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至2月23日)。

2月23日(日)

美国阿灵顿--全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议(至2月25日)。发言嘉宾包括：前财长萨默斯、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行前总裁特里谢以及美联储前主席格林斯潘。

2月24日(一)

悉尼--日本财务省官员Mikio Furusawa在澳洲-日本经济前景研讨会上发言。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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