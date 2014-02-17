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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆位于一目均衡云区，略高于100日均线

0012 GMT

* 美元/日圆刚好位于一目均衡云区，范围在101.54-103.98

* 今天早盘迄今区间为101.53-93，100日均线略低于101.41

* 101.40-50支撑位下方有部分停止单，周五低点在101.57

* 下一支撑在100.80附近，200日均线切入点在100.19

* 日本进口商和部分投资者买单在101.50下方

* 日经指数开盘后温和上扬，不过可能受疲软的GDP数据打压(完)

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