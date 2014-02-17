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货币新闻 | 2014年 2月 17日 星期一 08:52 BJT

新加坡数据：1月非石油类出口较上年同期下降3.3%，降幅超预估

路透新加坡2月17日 - 新加坡国际企业发展局周一公布的贸易数据显示，1月非石油类出口较上年同期下降3.3%，因农历新年假期损及贸易。

1月非石油类出口经季节调整后较前月下滑5.0%。路透调查预估为较前月下降1.0%，较上年同期降1.2%。

以下为详细数据：

1月 12月

非石油类出口

经季调较前月变动(%) -5.0 +6.3

较上年同期变动(%) -3.3 +6.0

电子产品出口 -17.0 -3.1

药品出口 -9.4 -18.7

对欧盟出口 +9.5 -23.4

对美国出口 +5.3 +27.9

对中国出口 +15.3 +45.0

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完) (编译 王兴亚；审校 张涛)
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