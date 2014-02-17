基金产业：Paulson基金第四季维持SPDR Gold Trust多头仓位不变

路透纽约2月14日 - 尽管去年金价创下32年来最大年度跌幅，其他基金纷纷退出对黄金的投资，但对冲基金Paulson & Co第四季仍维持其在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的仓位。

全球知名基金经理人索罗斯买入全球最大金矿开采商之一的Barrick Gold Corp 部分股权，而包括太平洋投资管理公司(PIMCO)在内的其他机构投资者则持续削减黄金投资。

知名对冲基金仍维持黄金仓位的消息料将提振多头投资者的信心。

新泽西州Sica Wealth Management首席投资长Jeffrey Sica称，“对冲基金经理持续持有黄金的事实，是投资者对黄金信心的好兆头，尤其是在今年开局良好的情况下。”该公司财富管理公司管理着超过10亿美元的客户资产。

受股市回落影响，年初以来金价已累计涨近9%，而2013年金价共计跌28%。

加州Merk Funds投资组合经理Axel Merk称，“我很高兴Paulson意识到黄金基本面，而且不因价格波动而受影响。”该基金管理着超过4亿美元的外汇共同基金资产。

根据美国证券交易委员会(SEC)文件，在长期看多黄金的保尔森(John Paulson)领导下，Paulson & Co截至去年12月31日持有1,020万股SPDR Gold Trust股份，价值11.9亿美元，与9月30日的仓位持平。(完)