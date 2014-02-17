企业并购：标致家族将在周一就东风汽车及政府入股案进行表决

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透巴黎2月16日 - 熟知内情消息人士表示，PSA标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen) 的最大股东--标致家族将就两笔决定该公司未来命运的交易进行表决。
标致家族是否同意该两项交易，是标致-雪铁龙能否在周三公布2013年财报时宣布资本重组交易备忘录(MoU)内容的关键；在这起资本重整交易中，法国政府和中国合作伙伴东风汽车 将直接入股标致-雪铁龙。
该公司同时料将宣布与西班牙桑坦德银行 在欧洲汽车贷款的合作案。
接近标致家族的消息人士表示，两项计画都将在标致家族控股公司FFP及Etablissements Peugeot Freres周一举行的董事会上讨论。
消息人士表示，“他们将决定其对资本重组交易备忘录及桑坦德计画的立场。”
欧洲汽车市场长期低迷，让标致受到重创；公司取得70亿欧元政府担保贷款的支持，而该公司已经与东风汽车就一项援助计画讨论数月时间，该计画将让东风和法国政府持有一样多的标致-雪铁龙股权。
熟知内情的消息人士向陆透表示，本周在中国进行新一轮的谈判之后，标致-雪铁龙已与东风及法国政府达成初步协议，将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资本，并强化与东风的合作。
标致家族目前拥有公司25%的股权，但掌控38%的投票权。
消息人士称，该协议若原则上获得董事会通过，将会使标致家族的持股降至14%，与法国政府和东风的持股一致。
目前尚无法得知的是集团监事会主席Thierry Peugeot的立场，他极力倡议集团的独立性。
向东风及法国政府售股的计画可能是该公司存活的最后生机，此前该公司与美国通用汽车 的合作谈判未能达成协议。
消息人士称，附带的工业计画中，标致和东风将保有并扩大现有的合资事业，扩大研发合作，并将着眼于拓展东南亚市场。
最终协议仍有待今年稍晚的股东会批准。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12