企业并购：标致家族将在周一就东风汽车及政府入股案进行表决

路透巴黎2月16日 - 熟知内情消息人士表示，PSA标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen) 的最大股东--标致家族将就两笔决定该公司未来命运的交易进行表决。

标致家族是否同意该两项交易，是标致-雪铁龙能否在周三公布2013年财报时宣布资本重组交易备忘录(MoU)内容的关键；在这起资本重整交易中，法国政府和中国合作伙伴东风汽车 将直接入股标致-雪铁龙。

该公司同时料将宣布与西班牙桑坦德银行 在欧洲汽车贷款的合作案。

接近标致家族的消息人士表示，两项计画都将在标致家族控股公司FFP及Etablissements Peugeot Freres周一举行的董事会上讨论。

消息人士表示，“他们将决定其对资本重组交易备忘录及桑坦德计画的立场。”

欧洲汽车市场长期低迷，让标致受到重创；公司取得70亿欧元政府担保贷款的支持，而该公司已经与东风汽车就一项援助计画讨论数月时间，该计画将让东风和法国政府持有一样多的标致-雪铁龙股权。

熟知内情的消息人士向陆透表示，本周在中国进行新一轮的谈判之后，标致-雪铁龙已与东风及法国政府达成初步协议，将筹措多达40亿欧元(55亿美元)的新资本，并强化与东风的合作。

标致家族目前拥有公司25%的股权，但掌控38%的投票权。

消息人士称，该协议若原则上获得董事会通过，将会使标致家族的持股降至14%，与法国政府和东风的持股一致。

目前尚无法得知的是集团监事会主席Thierry Peugeot的立场，他极力倡议集团的独立性。

向东风及法国政府售股的计画可能是该公司存活的最后生机，此前该公司与美国通用汽车 的合作谈判未能达成协议。

消息人士称，附带的工业计画中，标致和东风将保有并扩大现有的合资事业，扩大研发合作，并将着眼于拓展东南亚市场。

最终协议仍有待今年稍晚的股东会批准。(完)