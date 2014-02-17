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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:29 BJT

台湾个股：茂迪及新日光盘初大跌，因美国料扩大中国太阳能产品征税

路透北京2月17日 - (Reporting By xiangjin zeng)
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