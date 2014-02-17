《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 明报：
--卖零食起家的阿信屋，去年底进军化妆品市场，行内“老大”莎莎 要减价促销保生意，并曾派员工到阿信屋的Kawaiiland比价。莎莎发言人回应查询时说，集团一直留意同业价格水平，以保持竞争力，认为此举是“正常的商业行为”。
--美联集团 席黄建业预期，香港楼市已进入下跌周期，但辣招如戏院锁了厕所，观众要忍着不能如厕，而楼市不能正常调整，最终会“爆”，他估计今年楼价会跌8%。
* 星岛日报：
--消息透露，渣打 香港计划把员工约数百人的中小企部门的中小企业客户，拨归商业银行及私人银行客户部门；小型企业客户则并入个人客户部门。换言之，中小企业理财部门将不复存在。但料实际受影响员工数目有限。
--消息指，美国手机游戏公司Kabam积极部署在港上市，该公司去年收入逾3.6亿美元，按年增长一倍，其估值在7-8亿美元之间。
* 苹果日报：
--汇控 下周一公布去年度业绩，据悉，去年中升任为汇丰银行副主席的王冬胜，再获集团行政总裁欧智华邀请，第二度延长任期两年，至明年底，续掌汇丰银行副主席兼行政总裁职位。
* 东方日报：
--内地乐蜂网以1.125亿美元，将75%股权售予已在美国上市的唯品会 ，成为后者上市以来的首次大型并购。
--广深铁路 昨公布，收到中国铁路总公司通知，自上周六（15日）调整铁路货物运价，铁路货物运价由政府定价改为政府指导价。不过，广深铁路料，此次运价调整对其业绩不构成重大影响。
* 文汇报：
--BO-LO'GNE Café & Bar（博洛尼亚）创办人之一的栗原千嘉子表示，在与香港投资者锺楚义注资成立合资公司后，计划五年内于上海开设200家分店。内地开店成本每间约为150万港元。（完）
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路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12