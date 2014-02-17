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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:55 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

* 明报：

--卖零食起家的阿信屋，去年底进军化妆品市场，行内“老大”莎莎 要减价促销保生意，并曾派员工到阿信屋的Kawaiiland比价。莎莎发言人回应查询时说，集团一直留意同业价格水平，以保持竞争力，认为此举是“正常的商业行为”。

--美联集团 席黄建业预期，香港楼市已进入下跌周期，但辣招如戏院锁了厕所，观众要忍着不能如厕，而楼市不能正常调整，最终会“爆”，他估计今年楼价会跌8%。

* 星岛日报：

--消息透露，渣打 香港计划把员工约数百人的中小企部门的中小企业客户，拨归商业银行及私人银行客户部门；小型企业客户则并入个人客户部门。换言之，中小企业理财部门将不复存在。但料实际受影响员工数目有限。

--消息指，美国手机游戏公司Kabam积极部署在港上市，该公司去年收入逾3.6亿美元，按年增长一倍，其估值在7-8亿美元之间。

* 苹果日报：

--汇控 下周一公布去年度业绩，据悉，去年中升任为汇丰银行副主席的王冬胜，再获集团行政总裁欧智华邀请，第二度延长任期两年，至明年底，续掌汇丰银行副主席兼行政总裁职位。

* 东方日报：

--内地乐蜂网以1.125亿美元，将75%股权售予已在美国上市的唯品会 ，成为后者上市以来的首次大型并购。

--广深铁路 昨公布，收到中国铁路总公司通知，自上周六（15日）调整铁路货物运价，铁路货物运价由政府定价改为政府指导价。不过，广深铁路料，此次运价调整对其业绩不构成重大影响。

* 文汇报：

--BO-LO'GNE Café & Bar（博洛尼亚）创办人之一的栗原千嘉子表示，在与香港投资者锺楚义注资成立合资公司后，计划五年内于上海开设200家分店。内地开店成本每间约为150万港元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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