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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:59 BJT

全球金市：金价触及三个月新高，因担忧美国经济成长且美元下跌

美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产工作，再度表明美国经济今年开局乏力。

对冲基金Paulson & Co第四季维持在全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 的股份，尽管其他投资者选择退出。去年金价创下32年内最大年度跌幅。

SPDR黄金持仓量上周五下降5.1吨至801.25吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和货币经理人将黄金期货和期权多头押注增至三个月高点，因迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会快速削减刺激措施。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1322.24 3.74 0.28

现货银 21.67 0.21 0.98

现货铂金 1425.75 1.5 0.11

现货钯金 737.75 3.25 0.44

COMEX期金 1322.8 4.2 0.32

COMEX期银 21.68 0.259 1.21

汇率

欧元/美元 1.3704

美元指数 80.056 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/朱晓军；审校 张涛)
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