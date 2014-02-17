《香港重要政经日程》--2月17日-2月26日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
==================今日重要政经消息==================
2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
--14:00 越秀集团完成收购创兴银行 记者会。
*--14:30 罗兵咸永道财政预算案前瞻记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月18日（周二）
-- 公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 中信国际电讯 公布全年业绩。
-- 澳门励骏 公布全年业绩。
--10:00 领汇房产基金 基金持有特别大会。
--10:00 雅士利国际 股东特别大会。
2月19日（周三）
-- 中信大锰 公布全年业绩。
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
2月20日（周四）
-- 时代地产 公布全年业绩。
-- 中信泰富 公布全年业绩。
-- 大昌行集团 公布全年业绩。
-- 卡宾 公布全年业绩。
-- 百盛集团 公布全年业绩。
-- 佳兆业集团 公布全年业绩。
--09:00 联太工业 周年股东大会。
--16:45 光汇石油 公布全年业绩记者会。
2月21日（周五）
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 公布1月出入口数字。
2月26日（周三）
-- 公布财政预算案以及第四季GDP。
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12