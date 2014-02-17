港报财经评论：港股短期三问--信报2月17日

港股短期三问/习广思 环球投资市场在1月大插水，2月反弹。无论是“1月效应”抑或“1月晴雨表”，许多投资者都相信1月市况，对全年市况有一定启示，不一定是1月跌即全年下跌，反而是1月反映资金重新部署。再看1月市况，资产上，资金弃股从债；股市上，欧美调整，新兴急跌，中港续弱。1月有震荡，但趋势未见扭转，股票仍胜过债券，但1月市况告诫投资者不要赌单边，债券也非一文不值；欧美股市胜新兴，但美股高位再升有阻滞，投资者不要一面倒乐观，而新兴市场转弱趋势愈见明显。 2月过了一大半，欧美股市连日反弹后，视乎未来2周能否重上去年12月的高位，否则继续整固居多；新兴市场经过一轮震荡后，风浪渐平息，但未来走势疲弱，是已成的趋势，以致整体股市有弹难升。事实上，眼下的环球局势，投资者要进一步看周期变化，早前提及过去几年风险区域转移，先是美国，然后是欧洲，现在是新兴市场，法国把这个概念用图表达了。由2007年开始，美国次按危机爆发，房地产泡沫破灭，危机演化至2012年才见稳定下来，2013年美国经济出现微弱复苏讯号，房地产见底并回升。在这段期间，现金为王，避险大胜，再加上低息恶钱流窜，新兴市场、高息资产炽热。由2010年开始，美国的风险蔓延至欧洲，人人都变成欧洲政经专家，欧猪五国随时有一个被踼出欧盟，银行也面对坏账风险。 在这段期间，德国债息新低，避险资产再大胜，欧猪债息暴升，股市大起大落玩risk on╱risk off，而现时欧洲已走出阴霾，市场乐观预期在2015年有机会见复苏讯号。相反，新兴股市在2011年见顶后逐级转弱，危机在2013年因美国退市而浮现，经两轮大震荡后，市场确认转弱趋势，各新兴国须要进行改革，危机或可免，但先要求稳，再重拾增长。过去两周，新兴市场反弹并回稳，但亦留下许多问题，例如新兴经济转弱会否拖累全球增长？中国增长减速又会否拖累全球经济？新兴市场估值下跌，但又是否具吸引力了？耶伦讲明叫新兴国自保自救，未来定必见到政策转变，情况又会如何？如此，新兴市场虽未有大危机，但却疑问处处，有疑问即有忧虑。(B02)

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英镑本周势成“汇市之升”/苏子 前周英镑兑美元触及20周SMA支援后便强力反弹，最后在周线图上呈现锤头利好的形势，上周汇价承接前周的利好技术走势，以大阳烛一举突破20周保历加通道的1.665美元顶却阻力，及上月的1.6668美元高位，成功创3年新高，最后收市时更以近全周高位收市，故技术走势显示本周英镑兑美元将有极高机会以单边市形式进一步走高。 由于上周英镑美兑美元所造的1.6748美元高价已微破2011年4月下旬的1.6745美元高位阻力，收市价亦在此高位阻力附近，故本周早段汇价的低位若与上周的1.6745美元收市价相若。相信2011年4月下旬的1.6745美元高位将有甚高机会成为汇价本周早段的重要支持位，并有望在本周余下时间以进一步突破2009年11月中旬的1.6877美元高位，并挑战1.7美元心理关口，以及2009年的1.7042美元高位。留意此高位为英镑兑美元近5年来反覆横行区的顶部阻力，一旦成功突破，相信届时定会触发大量止蚀买盘涌入市场，使到汇价继续以单边市形式往上走高。换言之，本周英镑兑美元有机会继续成为“汇市之升”，投资者顺势而行，切忌贸然在此大型单边市里逆市入市博调整以赚取蝇头小利。 上周欧罗兑美元成功打破自去年12月上以来的一周升一周跌的梅花间竹反覆局面，即可成功连续两周上升；加上上周的收市价亦连续第二周保持在20周SMA阻力以上，故有利汇价在目前市场情绪仍然普遍不看好的大前提下进一步走高。上周欧罗兑美元触及1.3715美元高位后虽然乏力再升，表面上看未能趁势挑战去年的1.3775美元高，似乎有大幅回落的可能，但由于上周五汇价自1.3715美元高位的调整仅回落至1.368美元附近已获得良好承接力，不肯作出更深的调整，故对不看好的投资者而言，其实尚未脱离危险期，因此，本周早段若一直未能回落至1.368美元即市支持以下，反而更有力突破上周五的1.3715美元高位并企稳之上。与此同时，英镑兑美元亦如预期般继续以单边市形式上升，各位投资者小心届时欧罗兑美元将追落后，并在突破去年12月30日的1.3819美元高位后，将出现单边升市。(B08)