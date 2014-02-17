《焦点》日本第四季经济保持扩张，但增幅不及预期

10-12月资本支出成长1.3%，为两年来最快增速，但仍低于市场预估中值1.9%。迄今为止资本支出一直是日本经济复苏中的薄弱环节。

上述数据为近来经济动能减缓的迹象再添一笔。之前一项受到密切关注的资本支出领先指标也显示，企业因担心消费者支出，今年可能更为审慎 。

第四季民间消费较前季增长0.5%，低于预估中值的增加0.7%，暗示消费税上调前的需求潮不如预期强劲。民间消费占经济的60%左右。

日本政府4月将把消费税自5%调高为8%，消费者赶在上调前购买汽车、房屋和耐久财(耐用品)。

外部需求拖累经济增长0.5个百分点，市场原预估为拖累0.4个百分点。外部需求对经济的贡献度为负值，部分是因为日本内部需求扩大，使进口提高。

然而部分分析师担心，净出口今年可能拖累经济成长，因企业持续在日本以外找寻低成本的生产中心，也就是从日本的出口会减少。

新兴市场近期动荡，也令担忧外部冲击会殃及出口。

日本央行总裁黑田东彦曾驳斥有进一步宽松货币的需要，因认为消费者物价正稳步走向2%的通胀目标，且海外经济体也在复苏。