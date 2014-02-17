港报财经评论：炒业绩选和黄海螺--经济日报2月15日

炒业绩选和黄海螺/林瑞芬

香港冷了数天，昨终见太阳，有点暖意。港股于本周初已回暖意，以昨收市价计，恒指及国指周计分别升3.1%及3%。回春气色可否持续，还看蓝筹及国企将发表的业绩表现。周五建议留意华南城 已开车，昨开快车升8.8%至4.18港元，成交额达9.56亿港元，还多于大蓝筹工行 。

高华证券发表报告提示，当经济周期走软时，平均而言大市值股的盈利超预期幅度往往高于中小市值股，反之亦然。在当前形势，高华对投资者的一个选股建议是关注以往盈利高于预期的大市值股，心水如长江实业 及中银香港 。拣长实，确有一定胜算，其盈利部分来自和黄 贡献。按和黄去年度表现计，长实有望基本盈利及股息派息将稳。据瑞银估长实2013年的核心盈利将为300亿港元，或每股盈利12.94港元，按年增长10%。展望2014至2016年，预料长实本港项目之毛利率平均约为23%，为同业中最高。

长实的吸引力，还是侧重在和黄。按ETNET综合券商预测，和黄截至2013年12月底止每股盈利平均将录得6.81港元，增长近10%，惟此实乃较保守估计。按瑞银1月份的预测，每股盈利可望达7.26港元。到2014年度，据ETNET综合，每股盈利将进一步上升至7.81港元，实际数相信随将公布2013年度业绩及之后分拆的部署还有可能上调。事实上，按瑞信、瑞银及里昂近月所估，2014年度每股盈利均看逾8.1港元。

总的来讲，今年度，和黄的盈利增长趋势保持还是明显，除非美国意外地加快加息的步伐。今年度来讲，纯以业务来分析，电讯业好转、零售及港口业回升势加快，以及基建收益保持稳健，均是构建该股盈利保持增长的主因。额外红利，就要看分拆屈臣氏时定价的能力。按瑞信今周报告指目前市场对屈臣氏的估值只有710亿港元，但瑞信认为其估值实可达2,080亿港元之多。配合周线走势图分析，和黄自高位106.7港元回落，未有跌穿去年11月始的最近升浪起点92.9港元，触94.8港元已止跌，乃强于大市势头，回升再冲刺，中期反覆挑战120港元，昨收报102港元。至于长实守稳110港元，向上挑战125港元密集阻力较大，昨收报118.2港元。(B04)

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内银坏帐虽升，仍是收息佳选/余少文

中国内地1月维持低通胀，相信中国不会放松流动性，加上中国推动经济转型以及利率市场化下，银行业今年要继续面对不良贷款率和余额双升局面。A股昨日先低后高，可惜国企指数反弹续受制10,000点，全日升61点或0.6%，收报9,933点，成交额降至82亿港元，是今年最低成交额的一日，约61%主板H股随大市上升；而红筹指数升15点或0.4%，收报4,292点，成交额42亿港元。

国家统计局公布的1月CPI升2.5%，PPI则跌1.6%，前者高于市场预期的2.3%，后者则符合预期。虽然1月同比持平，但环比却升1%，是11个月高位，反映农历年的季节性因素。至于PPI扩大跌幅，在1月PMI升幅放缓下已是预期的事，相信今个月情况不会有太大变化，显示中国内地工业复苏缓慢，或要到3月才会好转。

尽管1月通胀低，但不代表中国会放松流动性，尤其中国内地经济要转型，相信中国会维持目前的紧缩货币政策，并会加快去杠杆化和利率市场化，对内银股会带来一定影响。实际上，中国去年第二季收紧流动性以及加快利率市场化，中国银监会资料显示，商业银行的不良贷款余额踏入下半年显着上升，第三季和第四季环比分别升4.5%和5.1%，较第二季环比升2.5%为高；截至去年底不良贷款余额5,921亿人民币，按年升20%，高于上年度升幅15%，不良贷款余额亦连续2年上升。至于不良贷款率升至1%，是两年来最高，跟不良贷款余额连续2年“双升”，结束2011年及以前连年“双降”的走势。

但净息差踏入下半年却扩大至2.68%，高出年中0.09%，似乎显示银行净息差并没有受到利率市场化影响，认为去年净息差相比2011年和2012年高于2.7%水准，明显有所回落，但下半年净息差扩大，应是流动性紧张，反而有利银行以相对较高的利率放贷。随着“双降”走势结束，中国收紧流动性的态度未有改变下，地方债、影子银行等都有机会推高不良贷款，故不良贷款率和余额今年有机会继续“双升”，但不会回到2009年以前超过2%的不良贷款率，又或2008年以前超过1万亿人民币不良贷款余额的环境，惟都会影响商业银行今年的盈利表现，增长有机会进一步放缓。(B05)