国际油市：美国原油期货上扬，受美元疲势支撑

美国制造业产出1月意外下降，创逾四年半最大降幅，因寒冷天气影响生产 。

近日美国经济数据乏力，与中国和欧元区的乐观情况呈现对比。周末出炉的数据显示中国1月社会融资规模与新增信贷均超预期增长 ，暗示该国经济放缓程度没有外界担心的那么大。

而日本10-12月经济较上季成长0.3%，为连续第四季扩张，反映了民间消费持坚且资本支出回升。

周五公布的数据显示，油市投资客及对冲基金快速增加看多美国原油价格的押注至接近纪录高位，即便部分分析师称美国濒临供给过剩。(完)

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