《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
**上海证券报**
--大连商品交易所2月中旬顺利进行首次聚丙烯期货合约全市场交易测试，2月22日将组织第二次全市场模拟测试，市场人士表示，测试完成后，聚丙烯期货上市时间将为期不远，月底上市可期。
**第一财经日报**
--据腾讯 投资部内部人士等透露，大众点评网已接受腾讯战略投资，并将于周三正式宣布，初期投资金额约为4亿美元，占股20%左右，协议中并附带选择权，即大众点评网若在海外上市，腾讯在一年内有权按照IPO价格增持5%股份。
--东风汽车 人士称，公司已经就收购标志雪铁龙集团(PSA) 约14.1%的股权基本达成一致，交易价格为8亿欧元，计划周二签署谅解备忘录，正式合同将于3月26日在发过签署。
--洲际酒店集团 大中华区首席发展官孙健称，未来三年将在中国再开100家新店，并将在10年内把中国提升为与美国本土利润并重的两大市场。
**证券时报**
--中信银行 发布澄清公告称，近期媒体报道的公司2013年度经营业绩数据与实际情况不完全相符，公司计划于2月18日发布全年业绩快报，预计2013年度净利润约390亿元。
**人民日报**
--记者文章指出，要实现GDP比2010年翻一番的目标，经济增速就不能低于一定的“底线”。不唯GDP，不是不要GDP；而据有关方面测算，现阶段中国保就业、将城镇失业率控制在5%左右，GDP增速就不能低于7.2%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12