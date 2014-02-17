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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:15 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日

**上海证券报**

--大连商品交易所2月中旬顺利进行首次聚丙烯期货合约全市场交易测试，2月22日将组织第二次全市场模拟测试，市场人士表示，测试完成后，聚丙烯期货上市时间将为期不远，月底上市可期。

**第一财经日报**

--据腾讯 投资部内部人士等透露，大众点评网已接受腾讯战略投资，并将于周三正式宣布，初期投资金额约为4亿美元，占股20%左右，协议中并附带选择权，即大众点评网若在海外上市，腾讯在一年内有权按照IPO价格增持5%股份。

--东风汽车 人士称，公司已经就收购标志雪铁龙集团(PSA) 约14.1%的股权基本达成一致，交易价格为8亿欧元，计划周二签署谅解备忘录，正式合同将于3月26日在发过签署。

--洲际酒店集团 大中华区首席发展官孙健称，未来三年将在中国再开100家新店，并将在10年内把中国提升为与美国本土利润并重的两大市场。

**证券时报**

--中信银行 发布澄清公告称，近期媒体报道的公司2013年度经营业绩数据与实际情况不完全相符，公司计划于2月18日发布全年业绩快报，预计2013年度净利润约390亿元。

**人民日报**

--记者文章指出，要实现GDP比2010年翻一番的目标，经济增速就不能低于一定的“底线”。不唯GDP，不是不要GDP；而据有关方面测算，现阶段中国保就业、将城镇失业率控制在5%左右，GDP增速就不能低于7.2%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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