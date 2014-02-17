港报社评：屋荒源于供应不足 实施租管无济于事--信报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
运输及房屋局局长透露，特区政府会具体和全面研究租金管制的利弊。然而历史已告诉我们，租管对业主和租户双方都毫无好处，甚至租客即使愿意付更高租金，亦难以找到有瓦遮头之地。因此，试图以租管来解决市民住屋问题，必然无济于事。
租金节节攀升，根本原因只有一个，就是想租楼的人多、把物业放租的人少，是供不应求的结果。实施租金管制，能够有效解决供应不足问题吗？答案清楚不过。
再看深一层，物业租值上升，会刺激发展商更积极建屋；也吸引更多人愿意做业主，租金作为市场供需变化的晴雨计，一旦实行租管，结果只会使租金丧失有效调配资源的功能。
香港大学经济系前教授张五常曾对香港于1921年间，政府实施的租金管制深入研究，结论很精警——一项原意让长期租客有房可住的立法，结果却使更多租客露宿街头。
目前，香港租金市场是否已失序、无法自行调节？按照二月《物业报告每月汇编》的资料，私人住宅各类单位租金指数由2012年10月的149.6，升至去年12月156.3，升幅不足4.5%，而租金回报只有2.8厘左右，委实看不到政府扭曲了住宅物业销售市场后，有再去干预租金市场的坚实理由。
租管不仅无法解决屋荒问题，反而使供应短缺进一步恶化；要有效解决屋荒、平抑租金，办法始终只得一个，就是源源增加供应。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12