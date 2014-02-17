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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:11 BJT

港报社评：屋荒源于供应不足 实施租管无济于事--信报2月17日

运输及房屋局局长透露，特区政府会具体和全面研究租金管制的利弊。然而历史已告诉我们，租管对业主和租户双方都毫无好处，甚至租客即使愿意付更高租金，亦难以找到有瓦遮头之地。因此，试图以租管来解决市民住屋问题，必然无济于事。

租金节节攀升，根本原因只有一个，就是想租楼的人多、把物业放租的人少，是供不应求的结果。实施租金管制，能够有效解决供应不足问题吗？答案清楚不过。

再看深一层，物业租值上升，会刺激发展商更积极建屋；也吸引更多人愿意做业主，租金作为市场供需变化的晴雨计，一旦实行租管，结果只会使租金丧失有效调配资源的功能。

香港大学经济系前教授张五常曾对香港于1921年间，政府实施的租金管制深入研究，结论很精警——一项原意让长期租客有房可住的立法，结果却使更多租客露宿街头。

目前，香港租金市场是否已失序、无法自行调节？按照二月《物业报告每月汇编》的资料，私人住宅各类单位租金指数由2012年10月的149.6，升至去年12月156.3，升幅不足4.5%，而租金回报只有2.8厘左右，委实看不到政府扭曲了住宅物业销售市场后，有再去干预租金市场的坚实理由。

租管不仅无法解决屋荒问题，反而使供应短缺进一步恶化；要有效解决屋荒、平抑租金，办法始终只得一个，就是源源增加供应。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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