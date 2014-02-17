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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 09:15 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回吐大部分盘初涨幅，受累于澳元/日圆下滑

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* 日本GDP数据疲弱以及日股随之下滑，略微打压风险人气

* 据传东京市场澳元/日圆已从92.15高位下滑至91.75

* 介于0.9025/35的澳元/美元买盘目前提供支撑

* 阻力位见0.9080/90，0.9100上方料有停止单 (完)

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